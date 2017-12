Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kilis’te

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te yemeni ve zeytinyağı hediye edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ilk önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyarete Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Tüfenkci'ye Vali Tekinarslan, Kilis yöresine ait yemeni ile zeytinyağı verildi. Tüfenkci ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda işadamları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş ilin sorunları hakkında bilgiler verdikten sonra Vali Mehmet Tekinarslan bir konuşma yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı konuşmada, bölgede bir kırılma yaşandığını ifade ederek, "Ortadoğu'da oynanan oyunların parçaları bütün Türkiye'ye yaymaya çabalarının da ötesinde esasında dünyanın birçok noktasında terör örgütlerinin faaliyetlerini görüyoruz. Türkiye bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken, bunlar DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP-C gibi sıraladığımız bir anlamıyla aynı anda birçok örgütle mücadele eden bir Türkiye, bir yandan da ekonomisini büyütmeye çalışan, insanımıza iş, aş, ekmek, temin etme noktasında işini aşını ekmeğini nasıl büyütürüz diye çalışıyoruz" dedi.

"Bugünlerde yalanla, dolanla, iftirayla, kumpaslarla, esasında yine millete bir fatura ödettirme noktasında birileri gayet gösteriyor" diyen Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın da her daima söylediği gibi "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." Belgeleri göster dediğinde, "vergi cennetlerine para kaçırdı diyenler" tek belge ispat edemediler. Ondan sonra yurt içi para transferlerini şirket satılmasını veya ticari noktadaki bir takım para transferlerini yurt dışına para transfer etmiş gibi ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer de ondan çark ediyor. Bunu açıklayan bu neyin şirketi, şimdi çamur at izi kalsın siyasetiyle Türkiye'nin yönetilemeyeceğini her daim muhalefette kalarak, millet onlara esasında öğretmiştir."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısının kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade ederek, "Çobanbey Sınır Kapısını da açacağız. Öncüpınar'a alternatif olamaz, Öncüpınar'ı daha da büyüteceğiz. Biz Habur'da tek kapı ile çalışmanın ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Oraya da yeni bir kapı açacağız. Çobanbey Sınır Kapısının Öncüpınar'a yetişmesi kapasite olarak, alternatif olarak mümkün değildir. Çobanbey Sınır Kapısının açılmasının Kilis ve Türkiye açsından büyük önemi vardır" diye konuştu.