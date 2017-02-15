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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin Eskişehir Ziyareti

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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin Eskişehir Ziyareti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gerçekleştirdiği çeşitli açılış ve ziyaretlerin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gerçekleştirdiği çeşitli açılış ve ziyaretlerin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Eskişehir'e gelen Bakan Tüfenkci açılış, toplantılara katılıp AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine geçti. Burada Bakan Tüfenkci'yi mehteran takımı karşılarken, ziyarete Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti il ve ilçe başkanları ve diğer oda başkanları da katıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Ekrem Birsen, Bakan Tüfenkci'yi makamında ağırladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Tüfenkci, Eskişehir Şoförler Odası'na geçti. Ziyaretinde Bakan Tüfenkci'ye Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Emine Nur Günay eşlik ederken, çok sayıda esnaf da salonda yerini aldı. Bakan Tüfenkci yaptığı ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

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