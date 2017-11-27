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GÜMÜŞDAĞ BİR PUANA SEVİNDİ

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GÜMÜŞDAĞ BİR PUANA SEVİNDİ
Spor Toto Bölgesel Amatör lığ 4’üncü Grup’ta mücadele eden diğer temsilcimiz Atakum Belediyespor’da Teknik Sorumlu Güven Gümüşdağ,” Rakibimizin karşısında aldığımız bir puan seviniyoruz ”dedi.

BERABERLİĞİ YAKALADIK
Zorlu Sinopspor deplasmanından bir puanla dönen Atakum Belediyespor’da Teknik Sorumlu Güven Gümüşdağ, golü erken yediklerini ifade ederek, ”Maçin ilk dakikalarına yediğimiz golle rakip karşısında geriye düştük. Karşılaşmanın son dakikalarında sahada on kişi kalmanıza rağmen attığımız golle beraberliği yakaladık. Özelikle Alanzinho'lu Sinopspor'a karşı çok iyi mücadele ettik ve bir puanı hanemize yazdırdık”diye konuştu.    

HER MAÇIMIZ ÖNEMLİ
Sinopspor maçının geride kaldığını ifade eden Gümüşdağ, ”Hafta sonu Orduspor ile sahamızda oynayacağız. Bu maçın hazırlılarına başladık. Bu haftaki maçımızın yanı sıra diğer maçlarımızda bizim için önemli. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bu önemli maçımıza taraftarlarımızın yanı sıra spor sever Samsunlu hemşerilerimizi davet ediyoruz “dedi.  Köksal ÖNER

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