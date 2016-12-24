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Gümüşdağ’dan "Video Hakem" Yorumu

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Gümüşdağ’dan "Video Hakem" Yorumu
Medipol Başakşehir'in deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "video hakem" uygulamasını...

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "video hakem" uygulamasını gündeme getirmeleri gerektiğini söyledi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 1-1 kaldı. Karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ve bir golünün de hakem tarafından geçersiz sayılmasının ardından İstanbul ekibinin Başkanı Göksel Gümüşdağ, bir deklarasyon yayınladı. Gümüşdağ, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm hakemlerimizin iyi niyetli olduğuna inancımız hala sürerken, bir süredir ısrarla hayata geçirilmesini talep ettiğimiz "video hakem" uygulamasını bir kez daha ve ısrarla gündeme getirmek zorundayız. Bu gece Başakşehir futbol takımının ve aynı zamanda bütün iyi niyetleri ve olağanüstü çabalarıyla mütevazı şartlarda büyük düşlerin peşinden koşan herkesin, hazmetmesi kolay olmayan bir hayal kırıklığına uğratıldığı unutulmaması gereken bir gece oldu.

Lütfen bu deklarasyonu, kaybedilen bir maçın arkasından yapılmış basit bir reaksiyon olarak görmeyin. Aksine, ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde en çok ihtiyaç duyulan adalet ve dürüstlük gibi değerleri kalıcı kılmak için yapılması gereken simgesel bir hatırlatma olarak görün.

Daha kaliteli, daha yüksek donanımlara sahip bir hakem standardına ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısa vadede hakem kalitemizi artıramayacağımızı düşünüyorsak o zaman mutlaka video hakem uygulamasına geçmeliyiz."

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