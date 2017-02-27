Gümüşhane Emniyeti Uyuşturucuya Geçit Vermiyor

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından...

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane güzergahını kullanarak batı illerine sevkiyat yapan kaçakçılara ve zehir tacirlerine göz açtırılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2016 yılı içerisinde piyasa değeri 272 milyon TL olan 17 gram esrar maddesi, 173 adet uyuşturucu nitelikli hap, 5 kilogram eroin maddesi ve 686 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ise toplamda piyasa değeri 1 milyon 318 bin TL olan 196 bin paket kaçak sigara ve bin 790 litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek devletin 1 milyon 100 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.