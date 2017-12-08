Gümüşhane Kudüs İçin Ayaklandı

Gümüşhane'de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı Cuma namazının ardından merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerde yapılan protestolar...

Gümüşhane'de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı Cuma namazının ardından merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerde yapılan protestolar ve basın açıklamalarıyla kınandı.

İlk olarak merkez Kemaliye Camiinde Cuma namazı çıkışı AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı tarafından konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, burada yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasını kınadıklarını ve Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Köse, "Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir" dedi.

Sivil İrade Platformu yürüyüş düzenledi

Kemaliye Camii'nin önündeki protestonun ardından Gümüşhane Sivil İrade Platformunca da protesto yürüyüşü düzenlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte İsrail ve ABD aleyhine slogan atan vatandaşlar, "Direnişe devam Filistin'e selam", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı dövizler taşıdı.

"Kudüs'e selam direnişe devam" sloganı atan grup, yürüyüşünü Fatih Parkı'nda sonlandırdı.

Burada grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gümüşhane Başkanı Faruk Demir, her geçen gün İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiğini, ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğunu söyledi.

Newyork'un bir gece aydınlanması için tüm İslam coğrafyasını ateşe atanların Kudüs'ü bir anlık karanlığa bürünmesinin sonuçlarının çok ağır olacağını kaydeden Demir, "Tarih bize göstermiştir ki; Theodor Herzl'ın rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahattinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır" ifadelerini kullandı.

Protesto yürüyüşüne Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse'nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kelkit ilk kıblesine sahip çıktı

Gümüşhane il merkezindeki programların yanısıra Kelkit ilçesinde de geniş katılımlı protesto eylemi düzenlendi. Cuma Namazı çıkışında, Küçük Cami Önünde düzenlenen "Kudüs Müslümanların onurudur, onuruna sahip çık" mitinginde tüm Kelkit bir oldu ve ilk Kıblesine sahip çıktı.

Torul'da bildiri okundu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Cuma namazı çıkışı ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasına yönelik kınama bildirisi okunarak dualar edildi.

İlçe Merkez Camii'nde cuma namazı çıkışı gerçekleşen basın bildirisinde insanlık tarihinin en kanlı dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimi içerisinde yer yaşanılan bu durumun şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyetin, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor olduğu ifade edildi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD'nin ve Başkan Trump'un bu hamlesinin savaş gerekçesine dönüştürmeyi amaçladığı beyan edildi.

Program, okunan basın bildirisinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Değirmenci'nin duasıyla son buldu.

Programa Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Hasan Değirmenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez, Kelkit ve Şiran ilçelerinde Kudüs için protesto yürüyüş ve eylemleri yapılırken Torul, Kürtün ve Köse'de basın açıklamaları yapılarak ABD'nin kararı kınandı.