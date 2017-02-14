Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor'un pazar günü oynadığı olaylı MKE Ankaragücü maçının...

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Spor Toto 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor'un pazar günü oynadığı olaylı MKE Ankaragücü maçının ardından ciddi hasar meydana gelen Yeni Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşkınoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram ve diğer yetkililerle sahada incelemelerde bulunan Vali Memiş, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü taraftarlarının kullanılamaz hale getirdiği tribün ve lavaboları bizzat yerinde denetleyen Vali Memiş, Gümüşhane'nin Türkiye'nin 81 ili içerisinde asayiş olayları açısından en güvenli olan 3 ilden birisi olduğunu, şehirde asayiş veya toplumsal olaylar açısından hiçbir zaman büyük çaplı bir olay yaşanmadığını hatırlattı.

Gümüşhane'nin küçük ölçekli bir il olmasına rağmen sporun her dalında son derece başarılı ve son derece centilmen bir taraftar ve vatandaş kitlesi ile spor camiasına sahip olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Biz Gümüşhanespor'u Gümüşhane Valiliği olarak, Milletvekillerimizle, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, işadamlarımızla ve bütün halkımızla hem maddi hem manevi açıdan destekliyoruz. Biz büyük ölçekli bir vilayet değiliz. Bizim ilimizde büyük ölçekli sanayi, büyük ölçekli ekonomik tesisler bulunmamakta. İnsanlarımızın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretlerinin hoşgörü, sevgi, saygı gibi büyük erdemleriyle yetişmiş olan vatandaşlarımızın gönülden katkılarından başka bir katkımız bulunmamaktadır. Biz gücümüzü vatandaşlarımızdan, sporseverlerimizden almaktayız" dedi.

"Gümüşhanespor kurulduğu tarihten beri bu statta bu vandallık sahnelerini hiç yaşamadı"

Kendisinin de bir futbol sevdalısı, spor sevdalısı kamu görevlisi olarak Gümüşhanespor'un bütün maçlarını keyifle izlediğini, ilk defa geçtiğimiz hafta pazar günü Ankaragücü maçında böyle istenmeyen olaylara maruz kaldıklarını dile getiren Vali Memiş, "Gümüşhanespor kulübü kurulduğu tarihten itibaren de bu statta görüntülerini gördüğünüz adeta bir vandallık olan bu sahneleri biz hiç yaşamadık. Biz tespitlerimizi yaptık. Her türlü güvenlik tedbirimizi, emniyet tedbirimizi aldık. Bu olayların olması hepimizi üzdü. Ankaragücü futbol kulübü Türkiye'nin en köklü takımlarından, en köklü kulüplerinden. Evet bazı taraftarları fanatik olabilir, bazı taraftarları aşırıya kaçmış olabilir ama biz Gümüşhaneliler olarak ben özellikle Gümüşhane Valisi olarak asla hiçbir Ankaragücü taraftarını bu olayları yapanları hariç olmak üzere olumsuz yönde en ufak bir söylemimiz olamaz" diye konuştu.

"Ne ben ne Gümüşhaneli hiçbir vatandaşımızın Ankaragücü'nün o cefakar, vefakar taraftar kitlesiyle en ufak bir problemi, sorunu olamaz"

Ankaragücü'nün eskiden olduğu gibi yeniden Süper Lig'de mücadele etmesini istediklerini kaydeden Vali Memiş, bunun bir mücadele ve yarış olduğunun altını özellikle çizerek, "Ne ben ne Gümüşhaneli hiçbir vatandaşımızın Ankaragücü'nün o cefakar, vefakar taraftar kitlesiyle en ufak bir problemi, sorunu olamaz. Ama Gümüşhane'ye gelip de bu olayları yapan kişilerle ilgili olarak da biz gerek emniyet yetkililerimiz, gerek adli makamlar gerekli işlemleri yapacaktır. Bu da devletin en önemli görevlerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Bu tür olayların olmaması için bundan sonraki maçlarda tedbirleri yeniden ele alacaklarını ve değerlendireceklerini ifade eden Vali Memiş, "İnşallah bundan sonra bu tür olaylara fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"Biz şehir olarak bu işe kenetlendik"

"Biz lider olmak istiyoruz, liderliği sahada yaşamak istiyoruz" dileğinde bulunan Vali Memiş, "Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Ben futbolcularla zaman zaman sohbet ediyorum. Bu işin sonunda yenilmekte var. Bazen hakemlerimiz hata yapabilir. Hepimiz insanız. Ama hakeme rağmen maçı alacaksınız. Bu futbolcunun azmiyle alakalı bir şeydir. Biz şehir olarak bu işe kenetlendik. Umarım başarılı oluruz. Ankaragücü'ne de bundan sonraki maçlarında ayrıca başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

"Gümüşhane'ye, Gümüşhane halkına sosyal medyada atılan çamurlar tutmaz"

Özellikle bazı taraftarların ve kulüp yöneticilerinin sosyal medyada kullandığı ifadeleri değerlendiren Vali Memiş, "Gümüşhane'ye, Gümüşhane halkına sosyal medyada atılan çamurlar tutmaz. Gümüşhane'yi herkes tanıyor. Gümüşhane'yi Ankaralılara sorsunlar. Bu kentin halkına, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi hazretlerinin torunlarına, hoşgörü, barış, huzur içerisinde yaşamış olan kentin insanlarına atılan bu çamur tutmaz. Süleymaniye Mahallemiz bizim hoşgörü ortamının en somut göstergesidir. Yüzlerce yıldır, Müslüman Türkler, gayrimüslim Ermeni ve Rumlar beraber yaşamışlar barış ve huzur içerisinde. Bizim kentimizde kiliseyle cami yan yanadır. 15 Temmuz gecesinde işin ne olduğu bile anlaşılmazken Gümüşhane topyekün sokaklardaydı. Demokrasiye, anayasal sisteme ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye sahip çıktı bu kent" dedi.

"Gümüşhane halkını incitecek beyanatlarda bulunuyorlar"

Bazı vatandaşların, bazı kişilerin, bazı spor kulübü yöneticilerinin Gümüşhane halkını incitecek şekilde beyanatlarda bulunmasını tasvip etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Vali Memiş, "Eğer bir sorumluluk varsa o sorumluluk bizimdir. Bu ilin valisi olarak başta ben olmak üzere bizimdir. Emniyetimizindir, spor camiamızındır. Ama kentin vatandaşlarına karşı insanların biraz daha sorumlulukla beyanat vermelerini özellikle istirham ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.