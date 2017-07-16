Gümüşhane’de 15 Temmuz’un Yıldönümü Etkinlikleri

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yürüyüş ve çeşitli...

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yürüyüş ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Hasanbey Caddesinden sloganlar eşliğinde yürüdü. Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, GTSO Başkanı İsmail Akçay, 15 Temmuz gazileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş Hasanbey Caddesi, 15 Temmuz Zafer Meydanı istikametinden etkinliklerin yapılacağı Atatürk Caddesindeki Belediye binası önüne kadar devam etti.

Yürüyüşün ardından alanda kurulan platformda Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programı ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması, İl Müftüsü Ercan Aksu'nun dua yaptırmasıyla devam eden etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Türk devleti ve milletinin 15 Temmuz'da çok önemli bir badire atlattığını söyledi.

"Hiç kimse bu mücadeleyi küçük göremez, basite indirgeyemez""

Aktif görevde olan kamu görevlilerin gazilere ve şehit yakınlarına özellikle gönül borcu ve vefası olduğunu kaydeden Vali Memiş, "Biz her türlü darbe girişimine karşı çıkacağız. Bu bizim görevimiz. Bunun için devlet bize maaş ve yetki veriyor. Ancak buradaki arkadaşlarımın hiçbirisinin böyle bir görevi yoktu. Sadece vatan sevgisiyle böyle bir şeye kalkıştılar. Dünya siyasetinde görülmemiş bir şekilde çok önemli bir duruş sergilediler. Tankın tüfeğin kurşunun önüne canlarını siper ettiler. Hiç kimse bu mücadeleyi küçük göremez, basite indirgeyemez. Buna herkesin çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Türk demokrasisinin darbe girişiminden birçok ders çıkarmak zorunda olduğunun altını çizen Vali Memiş, "Hiç kimse böyle bir şeye yeltenmemeli. Bugün FETÖ'cüler, yarın başkaları meşru iktidara asla silah gücüyle ortadan kaldırmaya çalışmamalı" değerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz zaferinin sahibi milletin ta kendisi"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise tarihteki 2. İstiklal ve demokrasi zaferi olarak nitelendirdiği 15 Temmuz zaferinin sahibinin milletin ta kendisi olduğuna vurgu yaparak, "15 Temmuz gecesi Türkiye tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşmiştir" dedi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Celalettin Köse, aziz milletin 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini tanka, topa, tüfeğe karşı kafa tutarak püskürttüğünü, milletin birlik ve beraberliğini istemeyen emperyalistlerin ülke üzerindeki hain emellerinin devam ettiğini belirterek, bu birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

MHP İl Başkanı Nadim Aydın da 15 Temmuz'dan sonra milletin yüreğinin "toplu" vurmaya başladığını belirterek, tarih boyunca ve İslam düşmanlarının İslamiyet'i yok etmenin yolunun Türklerin yok edilmesinden geçtiğini bildikleri için yıllarca uğraştıklarını söyledi. Aydın, "Savaşı sevmeyiz fakat eğer bu millet savaşmayı göze alırsa cehennemde şeytanı esir alır" tespitinde bulunarak, 15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını, 15 Temmuz'un vatanını ve milletini seven insanların bir araya gelip kucaklaşmasını, safların sıklaşmasını, milletin emperyalist güçlere geçit vermediğini, vermeyeceğini gösterdiğini söyledi.

STK'lar adına konuşan Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ise 15 Temmuz'un çok basit bir eylem, kalkışma, ihtilal olmadığını, hedefin dünyadaki Türk İslam aleminin lideri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak, işgal etmek, ezanları susturmak, bayrağı indirmek olduğunu dile getirdi. Başkan Akçay, Müslüman Türk devletinin en büyük gücünün birliği olduğunu belirterek, "Mermilere ıslık çalarak ben buradayım diye haykıran bir milletin insanlarıyla dünyanın hiçbir emperyalist gücünün baş etmesi ve mücadele etmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sayesinde ilelebet yaşayacak ve payidar kalacaktır" dedi.

Programda daha sonra İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonunda Belediye Başkanlığının katkılarıyla ülke genelinde düzenlenen 15 Temmuz konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının dev ekrandan alanda bulunanlara izlettirildiği programda yarışmalarda dereceye girenler kompozisyon ve şiirlerini okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye giren sporcu ve takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerine plaket ve tablo takdimi gerçekleştirildi.