Gümüşhane’de 366.kısa Dönem Erler Yemin Etti

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Kelkit ilçesinde 366. kısa dönem 27 er için yemin töreni düzenledi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Kelkit ilçesinde 366. kısa dönem 27 er için yemin töreni düzenledi. Törende oğullarını asker kıyafetleri içinde gören anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kelkit Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Gümüşhane İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Faruk Akıncı, eşi Reyhan Akıncı, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum müdürleri, askeri personel ve askerlerin aileleri katıldı.

"Çocuklarınız bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız oldu"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, asker ailelerini Kelkit'te ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Hem sizler hem değerli asker kardeşlerimizi güzel ilçemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve şeref duyduğumu belirtmek istiyorum. Şundan emin olun ki sizin çocuklarınızın, Kelkit'e geldikleri saatten itibaren bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız olduğunu bilmenizi isteriz. Güvenli bir şekilde bize emanet ettiğiniz bu yavrularınızı inşallah sağ salim bir şekilde vatanına, milletine daha bağlı, daha arzulu, istekli bir şekilde sizlere tevdi edeceğiz. Bu vesile ile programda emeği geçenleri ve siz sevgili asker kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Saygıdeğer ailelerini de böyle güzel evlatlar yetiştirdiklerinden dolayı hem şahsım hem kurumum hem devletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Gümüşhane Jandarma Komutan vekili Yarbay Faruk Akıncı ise yemin eden askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Genç silah arkadaşlarım, milletimizin ve bağımsızlığın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda, anne, baba ve misafirlerimizin şahitliğinde, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize namusunuz ve şerefiniz üzerine and içeceksiniz. İçeceğiniz bu and vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" diye konuştu.

Yemin eden kısa dönem erler adına konuşan Jandarma Er Halil İbrahim Urhun da heyecan ve gurur dolu bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Sizlerin önünde vatana hizmete ant içmiş yiğitler var. Bayrak huzurunda yürekleri heyecanla çarpan bizler biraz önce askerlik sıfatına sahip olduk. Onun için heyecan doluyuz, gurur doluyuz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar ve kısa dönem erlerden Jandarma Er Cevher Aslan'ın "Yemin ederken" adlı şiiri okumasının ardından, 366. kısa dönem 27 er Türk Bayrağı'nın üzerine konulan silahların bulunduğu masaların başına geçerek, komutanlarının sözlerini tekrarlayıp yemin etti.

Ant içme töreni sırasında ailelerin duygusal anlar yaşadığı ve bu anı cep telefonları vasıtasıyla ölümsüzleştirdiği gözlenirken, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan kısa dönem er olan Jandarma Mehmet Kara'ya Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz tarafından hediye verilmesiyle tören son buldu.

Anneler gözyaşlarına hakim olamadı

Yurdun farklı illerinden Gümüşhane'ye gelen asker aileleri yemin töreninin ardından evlatlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Oğullarını asker kıyafetleri içinde gören anneler gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı aileler bu anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.