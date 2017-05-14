  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 20 °C

Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu

» »
Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu
Gümüşhane'de gündüz saatlerinde Halgent Şelalesine gitmek için Bağlarbaşı Mahallesinden yola çıkan 6 üniversite öğrencisi hava kararınca şelaleye...

Gümüşhane'de gündüz saatlerinde Halgent Şelalesine gitmek için Bağlarbaşı Mahallesinden yola çıkan 6 üniversite öğrencisi hava kararınca şelaleye ulaşamadı. Uluma sesleri duyan öğrenciler yardım isteyerek gece yarısı 1 saat süren çalışmayla bulundukları noktadan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen S.K, C.D, F.B, O.S.B, H.E.E ve Z.D saat bugün saat 14.00 sıralarında Bağlarbaşı 1.etap TOKİ konutlarının olduğu bölgeden internette gördükleri Eskibağlar Mahallesinde bulunan Halgent Şelalesine gitmek için yola çıktı.

Bir süre yolu takip eden öğrenciler daha sonra yanlış yere gittiklerini anlayınca şelalenin sesinin geldiği noktaya doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada havanın kararması sonucu bir türlü şelaleyi ve yolu bulamayan öğrenciler, yabani hayvan seslerini duyunca korkarak ateş yaktı.

Uluma seslerini duyunca korkup ateş yakıp beklemeye başladılar

Çevreden topladıkları kuru odunları yakan öğrenciler daha sonra ateş sönmesin diye üzerlerindeki tişört ve şalları da yakmak zorunda kaldı. Arazinin oldukça engebeli olması ve uluma sesleri nedeniyle korkan öğrenciler kent merkezine dönemeyecekleri kanaatine varınca saat 22.00 sıralarında Jandarma ihbar hattına bilgi verdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) bilgilendirilmesinin ardından AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri yanlış ihbar olabileceğini değerlendirerek bir süre konumları inceleyerek durum değerlendirmesi yaptı.

Ardından gece 00.05'te şelalenin olduğu bölgeye gelen AFAD, Jandarma, Emniyet ve Polis Özel Harekattan (PÖH) oluşan 18 kişilik ekip mahalle sakini Kayhan Kullukçu'nun rehberliğinde tırmanışa başladı. Öğrenciler tarafından gönderilen konum bilgisine göre hareket eden heyet, oldukça dik, dikenli, engebeli ve minik şelalelerin bulunduğu yolda yarım saat içerisinde öğrencilerin bulunduğu alana ulaştı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen heyet daha sonra dönüş yoluna geçerek toplam 1 saat içerisinde öğrencileri kent merkezine ulaştırdı.

Ateş sönmesin diye üzerlerindeki tişörtleri, şalları yaktılar

Operasyonda kurtarılan öğrenciler soğuktan etkilenmemek, işaret olması ve yaban hayvanlarından korunmak için ateş yaktıklarını belirterek, "Ateş sönmesin diye tişörtlerimizi şallarımızı yaktık. Hava kararınca geri inmeye cesaret edemedik. Uluma sesleri duyunca korktuk. O yüzden ekipleri bekledik. Kurtarmaya gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"İhbarın sağlam olup olmadığını değerlendirdikten sonra başladık"

Operasyonu yöneten ve ekiple birlikte öğrencilerin yanına giden İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak ise saat 22.00'da gelen ihbarın ardından Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri olarak durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi. Bilginin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra 00.05 itibariyle operasyona başladıklarını kaydeden Bayrak, "Yarım saat içinde kaybolan öğrencilerimize ulaştık ve daha sonra hep birlikte başladığımız noktaya döndük" dedi.

"Oldukça zor bir yoldu"

Öğrencilerin herhangi bir sağlık problemleri olmadığını dile getiren Bayrak, "Çok zahmetli bir çıkış oldu. Çalılıkların içinden geçmek oldukça zor oldu. Ne biz ne de kaybolan öğrencilerimiz herhangi bir kötü durumla karşılaşmadık. Çocuklar geceyi orada geçirmeyi göze almışlar. Uluma sesi duyunca korkmuşlar. Geç te olsa arayarak bilgi verdiler" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşları Halgent şelalesinden 300 metre daha yukarı çıkarak gözeler mevkiinde bulduk"

Heyete rehberlik yapan mahalle sakinlerinden Kayhan Kullukçu da mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Halgente hakim olduğum için arkadaşlar yardım istediler. Bizde ekiplerle beraber yukarı çıkarak arkadaşları bulduk ve aşağı indirdik. Arkadaşları Halgent şelalesinden 300 metre daha yukarı çıkarak Gözeler mevkiinde bulduk" diye konuştu.

Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Gümüşhane’de 6 Üniversite Öğrencisi Kayboldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cenazeler İzmir’e Geldi14 Mayıs 2017 Pazar 01:23
  • Asırlık Tarihi Eserlerin Yurt Dışına Kaçırılmasına Polis Engeli14 Mayıs 2017 Pazar 01:03
  • Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Öldü14 Mayıs 2017 Pazar 00:28
  • Servis Midibüsü İki Tırın Arasında Kaldı: 8 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:58
  • Kontrolden Çıkan Tur Otobüsü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:38
  • Tur Kazasında Ölen 23 Kişinin Kimlik Teşhisi Tamamlandı13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:28
  • Adatepe Barajı’nda İş Kazası: 1 Ölü13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:18
  • Buca Belediyesi Toplu Cenaze Töreni Ve Defin İçin Ailelerle Görüşecek13 Mayıs 2017 Cumartesi 23:03
  • Su Kavgasını Ayırmaya Çalışırken Can Verdiler13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:58
  • Muğla’daki Feci Kazanın Ardından Kafiledeki Kadınlar İzmir’e Döndü13 Mayıs 2017 Cumartesi 22:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti