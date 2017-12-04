Gümüşhane’de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonunda sergi açılışı ve özel öğrenciler tarafından işaret dilinde seslendirilen İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Okay Memiş, anayasadaki sosyal devlet ilkesinin tezahürü olan özel bireylere ve bir şekilde devletin desteğine ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan katkıdan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının uyguladığı çok doğru güzel projeler olduğuna değinen Vali Memiş, "Eskiden sadece çocuk esirgeme kurumlarında hizmet verilirdi. Şimdi sevgi evlerimiz var. Koruyucu aileler var. Özel bireyler için rehabilitasyon merkezimiz var. 2007-2008 yılından sonra yaklaşık 100 milyon TL'lik bir katkı Gümüşhane'ye. Gerçek anlamda devletin sosyal sorumluluk gereği anayasanın kendisine yüklediği görevlerin çok somut tezahürü" dedi.

"Bütün özel bireylerimizi sokakta görmek istiyoruz"

Herkesin birer engelli adayı olduğunu yineleyen Vali Memiş, "Hiçbirimiz kendimizi garanti göremeyiz. Aslında inancımız da bunu gerektiriyor. Hepimiz hayatın belli dönemlerinde zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. En önemli şey vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, özel bireylerimizin toplumun içerisinde kaynaşması. Daha görünür olması. Eskiden biraz daha sıkılıyordu alileler, toplum içerisinde çok yer alamıyordu. Ama biz görmek istiyoruz. Bütün özel bireylerimizi sokakta görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gümüşhane'mizde 153 bin 450 engelli bireyi olmaya adayımız var"

Gümüşhane Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Özcan ise Gümüşhane'de 548 engelli kimlik kartı almış birey olduğunu belirterek, "Gümüşhane'mizin 154 bin nüfusu var. Bizim kayıtlarımıza göre 548 tane engelli kimlik kartı almış bireyimiz var. Bu demektir ki Gümüşhane'mizde 153 bin 450 engelli bireyi olmaya adayımız var. Bugünün asıl amacı buna farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurumun faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi. Özel öğrenciler tarafından skeç, şiir dinletisi, solo ve koro türküler büyük bir beğeniyle takip edildi.