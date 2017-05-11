Gümüşhane’de Engelliler Haftası Kutlanıyor

Gümüşhane'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Gümüşhane Üniversitesiyle ortaklaşa program düzenlendi.

Gümüşhane'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Gümüşhane Üniversitesiyle ortaklaşa program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi ortaklığında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çok amaçlı salonda düzenlenen programda özel öğrenciler hünerlerini sergileme imkanı buldu.

Programda konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, engelliliğin doğuştan olduğu gibi sonradan da olabildiğini belirterek, "İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne gelinceye dek toplumda engel durumunun yol açtığı sıkıntıları daha aza indirebilmek, bunları paylaşabilmek, engelli diye tanımlanan insanlarımızı hayata daha rahat adapte edebilmek, onların birtakım ihtiyaçlarını giderebilmek adına çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapılıyor" dedi.

"Hem dünyada hem de ülkemizde engellilerle ilgili çok önemli gelişmeler oldu ama asla yeterli değil"

Bu tür program ve anmaların engelli insanları tekrar hatırlama, kısa süreli de olsa empati yapma, onların sosyal hayata adapte olma noktasında düşünmeye davet etme gibi bir faydası ve önemi olduğunu kaydeden Rektör Zeybek, "Hem dünyada hem de ülkemizde engellilerle ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Ama asla yeterli değil. Engellilerin hayata dair beklenti ve hedeflerini yerine getirecek her türlü gelişmeyi sağlamakla sorumluyuz" diye konuştu.

Rektör Zeybek konuşmasının arında 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesinde bugüne kadar Engelli birimi kurulmadığını, şimdi Engelliler Biriminin kurulumunu başlattıklarını ve bir temsilci atayacaklarını sözlerine ekledi.

"Onların dünyasına inebilmek, hayata onların gözüyle bakabilmek ve onların duygularıyla yaşayabilmek sağlıklı insanlar için çok kolay bir durum değildir"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun da konuşmasında özel bireyleri anlayabilmek, empati yapabilmek adına bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Özel bireylere dair cümleler kurabilmek sağlıklı insanlar için çok kolay bir şey değil. Onların dünyasına inebilmek, hayata onların gözüyle bakabilmek ve onların duygularıyla yaşayabilmek sağlıklı insanlar için çok kolay bir durum değildir. Ama geldiğimiz noktada bu sadece Türkiye'nin değil, dünya üzerindeki tüm ülkelerin ortak meselesidir. Özel bireylerimizle ilgili kamuda yada özelde sunulan hizmetler artık bunların engelli değil, toplum her noktasında, meslek edinme, üretme noktasında, hayatlarını devam ettirebilmek ve toplumun bir parçası olması noktasında ciddi anlamda bizlerden bir farklarının olmadığını, fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerinin çok güzel örneklerini hep birlikte görüyoruz. Engelin bu bireylerde mi yoksa bunlara hayatı zorlaştıran sağlıklı insanlarda mı olduğu bu toplum içerisinde yıllarda tartışılagelmiştir" dedi.

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelinde özel bireylere yönelik eğitim faaliyetleriyle ilgili rakamları paylaşan Olgun, şöyle konuştu: "Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 246 öğrencimiz örgün eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitimi yoluyla eğitimlerine devam etmekteler. Bunun dışında 19 özel eğitim sınıfımızda hafif ve orta ağır düzeyde tanılanmış öğrencilerimizden 68 bireyimize özel eğitim verilmektedir. Devletimizin katkılarıyla özel eğitim rehabilitasyon merkezlerimiz aracılığıyla 443 bireyimize destek eğitimi sunulmakta ve özel eğitim sunulmaktadır. Ayrıca bağımsız bir okul olarak faaliyetlerini sürdüren özel eğitim uygulama okulunun bünyesinde orta ağır düzeyde tanılanmış 42 öğrencimizle eğitimlere devam ediyoruz."

Kelkit'te özel eğitim okulu açıldı, merkezde lise düzeyinde eğitim verilecek

Olgun, ilçelerdeki tüm öğrencilerin bu imkanlardan faydalanabilmesi adına önümüzdeki yıldan itibaren Kelkit ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, Merkez ilçede ise ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için merkez açılışının tamamlandığını ve gelecek yıldan itibaren lise düzeyinde eğitim almaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Özel öğrenciler bateri çaldı, zeybek oynadı

Programda daha sonra Özel Eğitim Uygulama okulunun özel öğrencileri tarafından dakikalarca alkışlanan sahne performansı programı düzenlendi. İlk olarak türkü ve şarkılar söyleyen özel öğrenciler daha sonra bateri şovu gerçekleştirdi. Ayrı ayrı zeybek ve horon oynayan özel öğrenciler ise salonda bulunanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Salon programının ardından bu kez yine özel öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ürünler ile Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesine ait stantlar gezildi.

Üniversiteli abi ve ablalarından özel öğrencilere özel ilgi

Özel öğrencilere yönelik üniversiteli öğrencilerin tulum ve gitar eşliğinde şarkılar söylediği programda yine özel öğrencilerin yüzleri üniversiteli ablaları tarafından boyandı, balonlar dağıtıldı, palyaço gösterisi gerçekleştirildi.

Programa Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Melih Okcu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.