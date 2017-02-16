Gümüşhane’de İstihdam Toplantısı

Gümüşhane'de Vali Okay Memiş başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) ve...

Gümüşhane'de Vali Okay Memiş başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) ve istihdam seferberliğiyle ilgili toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İŞKUR İl Müdür Vekili Hasan Güler ve kurum müdürleri katıldı.

TYP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de istihdam seferberliğine ilişkin başlattığı projenin ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıda Vali Okay Memiş önemli mesajlar verdi.

"Kimsesizlere sahip çıkın"

İŞKUR İl Müdürlüğünden, Toplum Yararına Programlar (TYP) üzerinden kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve hedeflere ulaşılabilmesi için kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Vali Memiş, "Özellikle kimsesizlere sahip çıkın. İnsanlarımız utanabilir, çekinebilir, farklı siyasi görüşlerde olabilir ama bunların hepsini kucaklamak devletin görevi ve sorumluluğudur. Çünkü vergiyi insanların siyasi görüşüne, mezhebine, ırkına ve cinsiyetine göre toplamıyoruz. Vergiyi hiçbir ayrım yapmadan topluyorsak, kamu kaynağını da adalet terazisini gözeterek kullanmak durumundayız. Mutlaka paydaşlarımızla istişare edeceğiz, kimsesi olmayanları kimsesi olacağız. Bizim kapımız herkese açık, randevuyla dahi çalışmıyoruz ama buna rağmen bize ulaşamayan insanlar oluyor. Sizlerin bu vatandaşlarımızı da bulmanız lazım" dedi.

"Cazibe merkezleri programında en avantajlı il denize 1 saatlik mesafesiyle Gümüşhane"

Gümüşhane'nin cazibe merkezleri programı kapsamında olduğunu ve bugüne kadar 38'in üzerinde müracaat aldıklarını ifade eden Vali Memiş, cazibe merkezleri programındaki 23 il içinde en avantajlı konumda ki ilin denize olan 1 saatlik mesafesi nedeniyle Gümüşhane olduğunun altını çizerek, program ile yaklaşık 1,2 milyar TL'lik bir yatırım ve en az 2 bin kişilik bir istihdam öngörüldüğünü, böyle giderse tersine göç alacaklarını söyledi.

"Şehrin üzerindeki ölü toprağını kaldıralım"

Şehir olarak kentin geleceğine ilişkin önemli hedefleri olduğunu, kentin üzerindeki ölü toprağını kaldıracaklarını kaydeden Vali Memiş, toplantıya katılan kurum müdürlerine hitaben: "Bu toprağı sizler kaldıracaksınız. Bu kente ivme kazandırmak sizin elinizde. Evden işe, işten eve olmaz bu işler. Bütün il müdürlerinin, şube müdürlerinin hepsinin topluma kazanımlarını aktarması gerekir. Aydın insanın sorumluluğu vardır. Sokaklara çıkacaksınız. Sizler sokaklarda, caddelerde olacaksınız ve bu kentin geleceğine yön vereceksiniz. Biz de buna yönelik olarak dersimizi çalışıyoruz. Bu kentte yaşayan insanların daha mutlu olması için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlerlemek isteyen bizimle gelsin, gerilemek isteyenler bizden uzak dursun"

Şehrin ileri gelenlerinin, yöneticilerinin, basınının Gümüşhane'nin ilerlemesine de gerilemesine de katkısı olduğunun altını çizen Vali Memiş, "Hodri meydan. Herkes katkısını ortaya koysun. İlerlemek isteyen bizimle gelsin. Gerilemek isteyen insanlarımız bizden uzak dursun. Bizim hedefimiz Gümüşhane'yi vizyoner projelerle büyütmek. Bu kente değer katmak istiyoruz. Bu kentin insanlarının buna layık olduğunu, fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"İşinizi iyi yapmanız maaşınızın karşılığı değil, karakterinizin yansımasıdır" tespitinde bulunarak çeşitli meslek gruplarının yaptığı işlerden örnekler aktaran Vali Memiş, "Bir hekim sadece bir hastayı iyileştirmekle o topluma bir değer katmış olmaz bana göre. Hekim, toplumun içinde olarak, topluma yön çizerek toplumun sosyalleşmesine de katkı sağlaması lazım. Topluma artı şeyler vermesi gerekir. (çeşitli meslek gruplarından örnekler verdi) Ayrışmanın önüne böyle geçer, birlik ve beraberliği böyle sağlarız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra İŞKUR İl Müdür Vekili Hasan Güler tarafından 2017 yılında uygulanacak olan Toplum Yararına Program (TYP) hakkında bilgiler aktararak, kurumlardan ek istihdam taleplerini aldı.