Gümüşhane’de Kömür Madeninde Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde gece yarısı karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geldi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde gece yarısı karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 2 madenci hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 4 madencinin tedavisi de devam ediyor.

Gece yarısında meydana gelen kazanın beldenin Alansa mevkiinde özel bir firmaya ait kömür ocağında gerçekleştiğini kaydeden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ilk edindikleri bilgiye göre 2 işçinin madende girilmemesi gereken bir yere girmesi sonucu karbonmonoksit gazına maruz kaldıklarını söyledi.

İşçileri kurtarmak isteyen 4 kişilik madenci grubunun da gazdan zehirlendiğini ifade eden Vali Memiş, "Madenden ilk çıkarılan 2 kişi zehirlenme nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Hekimlerimiz, İl Sağlık Müdürümüz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz, AFAD yetkililerimiz, Jandarma ekiplerimiz orada. Yaralılarımız Kelkit Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor" dedi.

Ölenler Balıkesir, yaralananlar Zonguldaklı

Vali Memiş, olayda yaralanan ve hepsi Zonguldak nüfusuna kayıtlı Ramazan Kurt, Özkan Eliusta, Mehmet Yıldızhan ve Recep Özsoy'un tedavilerinin devam ettiğini, Balıkesir nüfusuna kayıtlı Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan'ın da hayatını kaybettiğini söyledi.

Konunun savcılığa intikal ettiğini, kendilerinin de ivedilikle Maden İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirip gerekli idari tahkikatı yaptıracaklarını ifade eden Vali Memiş, "Hayatını kaybeden maden işçilerinden haber alınamayınca diğer 4 kişi o bölgeye girdi. Olay çok yeni. Biz 15 Temmuz anma programındayken olay meydana geldi" ifadelerini kullandı.