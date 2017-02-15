Gümüşhane’de Kurtuluş Coşkusu Bir Gün Önceden Başladı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümü nedeniyle Belediye Başkanlığı tarafından Aşıklar Şöleni düzenlendi.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümü nedeniyle Belediye Başkanlığı tarafından Aşıklar Şöleni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve Türkiye'de aşıklık geleneğinin yaşayan duayenlerinin katıldığı programı Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) başkanı İsmail Akçay, kurum müdürleri, Belediye meclisi üyeleri ve yüzlerce vatandaş izledi.

Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof.Dr. Ali Yakıcı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Aydın'ın yönetiminde gerçekleşen programda Türk Aşıklık geleneğinin yaşayan efsanelerinden Aşık Kul Nuri, Aşık Rahim Sağlam, Aşık İhsan Yavuzer, Aşık Süphani, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Yüksel Ülkeroğlu ve Aşık Murat Piroğlu sahne aldı.

Programın başlangıcında konuşan Prof.Dr. Ali Yakıcı, kendilerinin üniversitelerde aşık edebiyatını güçlü bir şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Bunların önemini gençlerimizle, öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Kimileri diyor ki bu işler bitti. Artık televizyonumuz, internetimiz, herşeyimiz var. Hayır. Daha çok gerek var. Dün bunları aşıklar gidebildikleri yerde insanlar tanıyordu ama bugün dünyanın her yerindeki insanlar aşıklarımızı tanıyor" dedi.

Program sırasında sanatçılara plaketlerini takdim eden, Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri'ye de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin mührünün yer aldığı tabloyu hediye eden Belediye Başkanı Ercan Çimen, önümüzdeki yıl Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, "100.yıldönümünün müjdesini bugünden vereyim. Çok farklı bir Gümüşhane çok farklı bir yıl olacak. Biz bu programı 2016 Mayıs ayında bir hafta süreli yapacaktık ama Allah bugüne nasip etti" diye konuştu.

Sanatçıların 2'şer parça seslendirip şiirler okumasıyla başlayan programda daha sonra duayen sanatçılar birbirleriyle atışma, güzelleme ve taşlama örnekleri sundu.

Özellikle 15 Temmuz hain FETÖ örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimine vurgu yapan parça ve şiirlerin seslendirildiği programda sanatçılar dakikalarca alkışlandı.

Sanatçıların birbirleri arasında yaptıkları ve Aşıklık geleneğinin en önemli uygulamalarından olan "Atışma" kısmında ise Aşık Murat Piroğlu'nun Belediye'de işe alınmasıyla ilgili talep anında Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından kabul görürken, sahneye çıkan Başkan Çimen, salonda bulunan vatandaşların onayını da alarak "Pazartesi gel başla" sözü verdi.

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Aydın'ın Gümüşhaneli yaşayan aşıkların sağlarken isimlerinin cadde, park veya eserlere verilmesi talebini de olumlu karşılayan Başkan Çimen, bununla ilgili bir komisyonları olduğunu ve gerekli talimatı vereceğini söyledi.

Yaklaşık 3,5 saat süren ve vatandaşların sonuna kadar takip ettiği program aşıkların hep bir ağızdan Genç Osman, Kiziroğlu ve Türkiyem parçalarını söylemesiyle son buldu.