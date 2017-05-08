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Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması

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Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması
Türkiye'nin en huzurlu üç şehrinden birisi olan Gümüşhane'de diğer illerle eş zamanlı yapılan narkotik uygulamasında 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken,...

Türkiye'nin en huzurlu üç şehrinden birisi olan Gümüşhane'de diğer illerle eş zamanlı yapılan narkotik uygulamasında 2 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen ve saat 18.00 ile 20.00 arasında ülke genelindeki tüm illerde gerçekleştirilen uygulama, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretinin yoğun bir şekilde yapıldığı mahalle, cadde, sokak, umuma açık yerler, metruk binalar ile şüpheli görülen şahıs ve araçlar üzerinde gerçekleştirildi. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 18 noktada 78 emniyet personeli ve 1 narkotik detektör köpeğinin katılımıyla icra edilen uygulamada 635 şahsın "Genel Bilgi Tarama (GBT)" kontrolü, 430 şahsın üzerinde arama yapıldı, 64 umuma açık yer ile 106 adet araç arandı. Aramalar sonucunda üzerinden 2 gram esrar olduğu değerlendirilen madde çıkan şahıs gözaltına alındı.

Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması

Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması

Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması

Gümüşhane’de Narkotik Uygulaması

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