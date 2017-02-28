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Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü

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Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü
Gümüşhane'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Gümüşhane'de 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Hükümet Konağı giriş katında bulunan fuaye alanında açılan sergiye Vali Vekili Murat Kahraman, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Osman Taşdelen, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Vekili Kahraman ve beraberindeki heyet sergilenen fotoğrafları tek tek inceleyerek daha önce Gümüşhane'de meydana gelen afetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergide Gümüşhane AFAD'ın faaliyetleri ile çeşitli illerde katıldığı kurtarma faaliyetlerine ait fotoğraflar sergilenecek.

Serginin afetler karşısında toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açıldığını kaydeden AFAD Müdür Vekili Osman Taşdelen, amaçlarının vatandaşları afetler konusunda uyarmak ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Taşdelen, kurum olarak kurtarma çalışmalarının yer aldığı fotoğraf sergisinin yanısıra Deprem Haftası nedeniyle de il genelindeki 13 okulda hergün çeşitli eğitimler verileceğini, talep olması halinde de eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü

Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü

Gümüşhane’de Sivil Savunma Günü

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