Gümüşhane’de Stk’lar Abd’nin Kudüs Kararını Protesto Etti

Gümüşhane'de 20 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu "Sivil İrade Platformu" ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma...

Gümüşhane'de 20 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu "Sivil İrade Platformu" ABD Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıma kararını basın açıklamasıyla protesto etti. Açıklama boyunca kalabalık heyet "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

15 Temmuz Zafer Meydanında bir araya gelen STK temsilcilerine Belediye Başkanı Ercan Çimen de destek verdi. Mescid-i Aksa'yı konu alan şiirlerin okunduğu, tekbirlerin çekilip "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Avrupa değil İslam birliği", "Küdüs'e selam direnişe devam", "Kahrolsun Amerika" sloganlarının atıldığı protesto eyleminde Memur-Sen İl Başkanı Musa Uncu sivil irade platformu adına basın açıklaması yaptı.

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Uncu, Kudüs'ün savaşın değil, barışın şehri olduğuna vurgu yaparak, "İnsanlık tarihinin en kanlı dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor" dedi.

Uncu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD'nin ve Başkan Trump'un bu hamlesinin insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs'ü savaş gerekçesine dönüştürmenin amaçlandığını söyledi.

Bu yolla diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istediğini kaydeden Uncu, "Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz" diye konuştu.

ABD - İsrail ortak yapımı bu kirli stratejinin şiddet ve krizlerle kavrulan bütün insanlık için eğer engellenemezse daha da büyük sorunların kapısını aralayacağına vurgu yapan Uncu, "Korsan İsrail Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli. ABD İsrail'in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli. Kudüs bizim nazarımızda mihenktir. Şiddetten boğulmuş, krizlerle boğuşan bütün insanlık doğru ve adil bir söz bekliyor. Anadolu bu sözü söylemeye hazırdır. Ümmetin gönlü bu hakikate açıktır" şeklinde konuştu.

Sık sık Amerika ve İsrail aleyhinde atılan sloganların ardından basın açıklaması sona erdi.

Açıklamaya Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA, İHH, Anadolu Öğrenci Birliği, Genç Memur-Sen, Cihannüma, Yardımeli Derneği, Peygamber Sevdalıları Platformu, MÜSİAD, Anadolu Gençlik Derneği, Şuurlu Öğretmenler Derneği, Gümüşhane Gençlik Derneği, Yeşilay Gümüşhane Temsilciliği, Semerkand ve Beşir Derneği imza attı.