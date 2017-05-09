Gümüşhane’de Yangın

Gümüşhane kent merkezinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane kent merkezinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi Bahçelidibi mevkiinde daha önce de yangın çıktığı ifade edilen Adem Çolak'a ait kimsenin oturmadığı tek katlı dairede elektrik sayacının olduğu noktada elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Daha sonra çatıya yükselen yangın, hemen yanında Muammer Çolak'a ait evin balkon ve çatısına da sıçradı. Saat 10.20'de vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri mahalle sakinlerinin de yardımıyla 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yan binada oturan bir vatandaş dumandan etkilenmesi sonucu ve fenalaşan bir vatandaş olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığını kaydeden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, "Elektrik kontağı ve ondan kaynaklı çatıdaki saman, kağıt, kozalak, kereste gibi malzemelerden kaynaklanan bir yangın. 1 saat gibi zamanda söndürdük. İtfaiyeci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karmaşık bir bina yapısındaki yangına müdahale ettikleri için" dedi.

Tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydeden Pezük, "Çatılarımızda özellikle saman, kereste, sünger, çam kozalağı, odun, kömür gibi şeyleri bulundurmayalım. Hep kötü örneklerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Dayalı döşeli bir ev ve kullanılmayan bir ev ile 4 çatının yangından etkilendiğini, ayrıca dumandan zarar gören 2 evin bulunduğunu ifade eden Pezük, evlerde mahsur kalan kimse olmadığını, yan binalardaki vatandaşların yangını görüp kendilerini dışarıya attıklarını da sözlerine ekledi.