  • BIST 94.348
  • Altın 142,062
  • Dolar 3,6061
  • Euro 3,9304
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 17 °C

Gümüşhane’de Yangın

» »
Gümüşhane’de Yangın
Gümüşhane kent merkezinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane kent merkezinde elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi Bahçelidibi mevkiinde daha önce de yangın çıktığı ifade edilen Adem Çolak'a ait kimsenin oturmadığı tek katlı dairede elektrik sayacının olduğu noktada elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Daha sonra çatıya yükselen yangın, hemen yanında Muammer Çolak'a ait evin balkon ve çatısına da sıçradı. Saat 10.20'de vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri mahalle sakinlerinin de yardımıyla 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yan binada oturan bir vatandaş dumandan etkilenmesi sonucu ve fenalaşan bir vatandaş olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının elektrik kontağından çıktığını kaydeden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük, "Elektrik kontağı ve ondan kaynaklı çatıdaki saman, kağıt, kozalak, kereste gibi malzemelerden kaynaklanan bir yangın. 1 saat gibi zamanda söndürdük. İtfaiyeci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karmaşık bir bina yapısındaki yangına müdahale ettikleri için" dedi.

Tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydeden Pezük, "Çatılarımızda özellikle saman, kereste, sünger, çam kozalağı, odun, kömür gibi şeyleri bulundurmayalım. Hep kötü örneklerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Dayalı döşeli bir ev ve kullanılmayan bir ev ile 4 çatının yangından etkilendiğini, ayrıca dumandan zarar gören 2 evin bulunduğunu ifade eden Pezük, evlerde mahsur kalan kimse olmadığını, yan binalardaki vatandaşların yangını görüp kendilerini dışarıya attıklarını da sözlerine ekledi.

Gümüşhane’de Yangın

Gümüşhane’de Yangın

Gümüşhane’de Yangın

Gümüşhane’de Yangın

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir’de Eski Polislere Fetö Operasyonu: 29 Gözaltı09 Mayıs 2017 Salı 12:13
  • Yabancı İşçi Çalıştıran İşverene 18 Bin Lira Ceza09 Mayıs 2017 Salı 11:53
  • Konya’da Bir Esnafı Darp Eden İki Suriyeli Gözaltına Alındı09 Mayıs 2017 Salı 11:53
  • Motosiklet Değil Dolmuş09 Mayıs 2017 Salı 11:53
  • Fatih’deki Bavul Cinayetinin Zanlısı Tutuklandı09 Mayıs 2017 Salı 11:49
  • Uyuşturucu Sevkıyatı Yapan 3 Kişi Yakalandı09 Mayıs 2017 Salı 11:39
  • 30 Fidan Dikip Uzlaştılar09 Mayıs 2017 Salı 11:39
  • Çalınan Lastiklerinin Peşine Düşünce Canından Oldu09 Mayıs 2017 Salı 11:33
  • Adliye Önünde Bıçakla Kendini Doğramaya Kalktı09 Mayıs 2017 Salı 11:33
  • Bursa’da 408 Şahıs Ve 166 Aracın Aracın Sorgusu Yapıldı09 Mayıs 2017 Salı 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti