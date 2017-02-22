Gümüşhane’de Yeni Kimlik Kartları İçin Mesai Saatleri Değiştirildi

Gümüşhane'de yeni kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların başvurularının hızlı...

Gümüşhane'de yeni kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri yeniden düzenlendi.

Merkez İlçe Nüfus Müdürü Ruşen Kalaycı, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatlerini hafta içi saat 19.00'a kadar uzattıklarını, başvuruların Cumartesi ve Pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınacağını söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de yeni kimlik kartlarını vermeye başladıklarını kaydeden Kalaycı, "Kimlik kartları 15 yaş üstü kişilerin kendileri, 15 yaş altı kişilerin ise aileleri vasıtasıyla kendilerini tanımlayacak eski nüfus cüzdanı, pasaport gibi belgeler ve kişinin biyometrik fotoğrafı ile birlikte müdürlüğümüze müracaat ediyorlar. 15 yaş ve üstü kişilerde parmak izi ve avuç ayası izini alarak sistemden Ankara'ya gönderiyoruz. Ankara'dan da yaklaşık 15-20 gün içerisinde de kişinin kendi adresine veya belirlediği bir adrese PTT Kargo ile geliyor" dedi.

"Bin 821 kişi müracaat etti"

Müracaatların başladığı 2 Ocak tarihinden bugüne kadar bin 821 kişiye kimlik kartı uygulaması yaptıklarını belirten Kalaycı, "Birçoğunun kimlikleri geldi, kullanmaya başladılar. Müracaatlar devam ediyor. Başvuru için vatandaş müracaat ediyor. Kimlik kartı ile birlikte bilgilerini sisteme giriyoruz. Parmak izi ve avuç içini tarayıp sisteme yüklüyoruz. Fotoğrafını ve imzasını taratıp sisteme yüklüyoruz. Sistemden Genel Müdürlüğe ulaşıyor. Vatandaşa kimlik için zarf veriyoruz. Zarfın içinde Pin Kodu ve Puk Kodu veriyoruz. Vatandaş kimliği eline geldikten sonra tekrar müdürlüğümüze müracaat ediyor. Burada cihazdan zarfın içindeki kodu giriyor ve kendisi bir şifre belirliyor ve cüzdan kullanıma hazır hale geliyor" diye konuştu.

Başvuran vatandaşlardan 16 TL kimlik ücreti alındığını kaydeden Kalaycı, aldığı kimliği kaybedenlerin ise 32 lira ödeyeceklerini söyledi.

Kalaycı, yeni doğan çocuklara da kimlik verdiklerini belirterek, "Yeni doğumlarda ise yeni kimlik kartları işlemleri, doğum ile birlikte başlıyor. Doğum formlarını çıkarıyoruz ve kimlik kartı müracaatını alarak Ankara'ya gönderiyoruz. Çipli kimlik kartları geliyor. Vatandaş isterse fotoğraflı da yapabiliyoruz. 15 yaş ve altındaki kişilerde fotoğraf zorunluluğu bulunmuyor. İstenirse yeni doğmuş çocuk dahil olmak üzere fotoğraf kullanabiliyoruz. Ölümde ise, önceki uygulamada olduğu gibi hastanede öldüyse, hastane o evraka Ölüm Bilgi Sistemi'nden formlar düzenliyor. Bize nüfus kartıyla birlikte gönderiyorlar. Biz onların işlemini yaparak Genel Müdürlüğe gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.