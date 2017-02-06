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Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları

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Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları
Gümüşhane'de 32 yıldır otobüs işletmeciliği yapan ve aynı zamanda bir ulaşım firmasının ortaklarından İl Genel Meclisi üyesi Zülfikar Bal, yeni...

Gümüşhane'de 32 yıldır otobüs işletmeciliği yapan ve aynı zamanda bir ulaşım firmasının ortaklarından İl Genel Meclisi üyesi Zülfikar Bal, yeni otogarın kesinlikle transit yol kenarında olması gerektiğini, bu durumun hem vatandaşın hem de otogar esnafının lehine olacağını söyledi.

Konunun İl Genel Meclisi toplantısında gündeme gelmesi üzerine söz alarak meclis üyelerini bilgilendiren tecrübeli işletmeci Bal, otogarın transit yol kenarında herhangi bir yere yapılması gerektiğini, böylelikle hem vatandaşın mağdur olmayacağını hem de otogar esnafının mağdur olmayacağını kaydetti.

İl Genel Meclisi Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan Şubat ayı toplantılarında gündem dışı olarak gündeme gelen konuyla ilgili söz alan Bal, eski İmam Hatip veya Oltan Sungurlu Caddesinde tır parkı olarak düşünülen yere otogar yapılması halinde ortaya ciddi mağduriyetler çıkacağını söyledi.

Buralara otogar yapılması halinde Ünye, Erzincan ve diğer illerdeki yeni yapılan otogarların pozisyonuna düşüleceğini, vatandaşların ve otobüslerin uğramayacağı bir mekan haline geleceğini savunan Bal, "Eğer bahsedilen her iki noktaya da otogar yapılırsa işletmeciler çarşı içinde büro tutacaklar, servis tutacaklar. Şehrimizde ana caddelerdeki kiraların durumu ortada. Bunlar hep maliyet tutacak. Oradaki işletmecilerin hepsi komisyonla çalışan insanlar. Bunlar o vatandaşı kurtarmayacak. Bu da sıkıntı oluşturacak" dedi.

Gümüşhane'nin kış memleketi olması nedeniyle yüksek yerlerdeki otogarlara araçların da çıkamayacağını, dolmuş problemi yaşanacağını ve şehir içi trafiğinde keşmekeş meydana geleceğini ifade eden Bal, "Hacıemin'e kurulursa çevre yolu kavşağına çok yakın olur. Akçakale tarafında da olsa orada da kavşak var. Şehir merkezine zaten girmiyor bu otobüsler. Biz şehrimizin genişlemesi ve büyümesinden yanayız. Dolmuş güzergahında olan, ana yol üzerinde herhangi bir yere otogar olabilir" diye konuştu.

Bu durumla ilgili Ünye'de, Erzincan'da yeni ve şehrin dışına yapılan otogarların gidilip görülmesini isteyen Bal, sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman şehirler İstanbul ve Ankara yönüne akarlar. Bunu da düşünmek gerek. Transit yol kenarında neresi olursa olsun yapılsın. Aksi olursa yarın o otogardaki lokanta, büfe gibi esnaflarda kimse olmayınca kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bu iş otogar esnafına çok büyük bir maliyet yükler."

Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları

Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları

Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları

Gümüşhane’de Yeni Otogar Yeri Tartışmaları

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