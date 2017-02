Gümüşhanelinin Ata Sporu Kayaktır

Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, "Ata sporumuz güreştir ama Gümüşhane'de bizim için kayaktır" dedi.

Gümüşhane'de kayak sevdalıları, şehrin eski yerleşim yeri olan ve kent merkezinde 3 kilometre mesafede bulunan tarihi Süleymaniye Mahallesi bitişiğinde kurulması planlanan ve yıllardan beri konuşulan Süleymaniye Kayak Merkezi projesine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Süleymaniye Mahallesinde bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Süleymaniye Ulu Camii avlusunda toplanan kayak sevdalıları kar nedeniyle kayak merkezinin yapılacağı bölgeye çıkamayınca mahalle içinde açıklama yaptı.

Aralarında milli kayakçılardan Süleymaniye Kayak Merkezi için yıllar önce kurulan kayak kulübü yöneticilerine, Kayak İl Temsilcisi Erken Yurttaş'tan milli kayakçı ve antrenörlere onlarca kişi Süleymaniye Mahallesinde buluştu.

Etkinliğe katılan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de tarihin, kültürün ve eko turizmin bir arada bulunabileceği Süleymaniye gibi başka bir yer olmadığını belirterek, "Siz Osmanlı'ya darphane olacaksınız, Sultan Süleyman geçerken buraya bir miras bırakacak, siz de Gümüşhaneliler olarak bu mirası yetim bırakacaksınız. Böyle bir şey yok" dedi.

Vali Okay Memiş'in talimatıyla kayak merkezinin başlangıcında yaklaşık bin metre uzunluğunda telesiyej çalışmalarına başladıklarını belirten Aslan, "Altta kuracağımız telesiyejin üstte taşıyacak gondola bir engeli olmayacak. Onun için en kısa sürede yola koyulup federasyonla görüşüp ilk etapta en az bin metrelik bir telesiyeji buraya taşımış olacağız. Yani ilkbaharla, Nisan'la birlikte ilk direğin temelini hep birlikte atacağız. Tek hedefimiz 2018 yılında burada nasıl kayak yapabileceğimizin hesaplarını yapıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Önümüze bakacağız. Güzel günler bizi bekliyor. Artık dünya kayağa kalkınma modeli olarak bakıyor. Birçok maden işletmemiz var ama Süleymaniye Gümüşhane'yi ilgilendiriyor" diye konuştu.

Kayak Milli Takım Antrenörlerinden Ertürk Yakut ise konuşmasında Süleymaniye Kayak Merkezi projesinin Gümüşhane'nin yıllardır kanayan yarası olduğunu belirterek, bu yaranın artık son bulacağı ümidini taşıdıklarını söyledi.

Şehre 7 ay önce gelen Vali Okay Memiş'in projeyi çok ciddi noktalara getirdiğine vurgu yapan Yakut, "Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl burada kayak yapabileceğimiz yönünde bizi teşvik ediyor kendileri. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yıllardır bu Gümüşhane'de ciddi bir sıkıntıydı. Her gelen Vali'nin döneminde, her kar yağdığında Süleymaniye'de kayak yapacağı söylemleri oldu. Genel olarak bürokratik engellere takılsa da ufak adımlar atıldı. Ama şuanda Sayın Valimiz Okay Memiş bu olayı ciddi noktalara getirdi. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kendisine çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Kayak Merkezi projesinin sadece kayağa değil, Gümüşhane'nin sosyo-ekonomik yapısına da çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getiren Yakut, "Avrupa'da karlı ve dağlı bölgelerde kayak ve kış turizmi ciddi bir ekonomik kalkınma planıdır. Bu ekonomik kalkınma planını biz model alırsak Süleymaniye Mahallesinde çok ciddi atılımlar yapabileceğiz. Gümüşhane'de 6 ay kış mevsimi hüküm sürüyor. Şehrin ekonomik yapısı tamamen üniversite öğrencisine bağlı durumda. Öğrenci kış aylarında gittiği zaman şehirde müthiş bir boşluk oluşuyor ve bu da sosyo-ekonomik yapıya ciddi manada etki ediyor. Bunu aşmanın yollarından birisi de kış turizmidir" diye konuştu.

Süleymaniye Kayak Merkezinin teknik olarak özel olmasının sebeplerinin pistlerinin uygunluğu, rüzgarın olmayışı, ciddi kar alması ve kayak mevsiminin 120 günlere kadar gitmesi olduğuna değinen Yakut, "Biz hep şunu hayal ediyoruz: Burada restore edilmeyi bekleyen 37 yapının ayağa kalkmış olmasını, buranın Safranbolu modeliyle ayağa kalkabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada restore edilmesiyle ilgili Gümüşhaneli işadamlarının taşın altına elini koymalarını bekliyoruz. Büyükşehirlerdeki büyük işadamlarımız her bir restorasyonu üstlense 6 ayda burayı ayağa kaldırabiliriz. Devletimiz de mekanik tesisi kurduğu zaman burası bir anda ayağa kalkabilir. Yeter ki isteyelim, Gümüşhane için taşın altına elimizi koyalım" dedi.

Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Ali Erkan ise Süleymaniye'nin Gümüşhane'nin meselesi olduğunu belirterek "İnşallah biz de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından kayak merkezine doğru yola çıkan kayak sevdalıları, yoğun kar nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık. Tarihi mahallenin içerisinde kısa bir yürüyüş gerçekleştiren heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.