Gümüşhane’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99.yıldönümü

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları meşaleli fener alayı ve konser programıyla tamamlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları meşaleli fener alayı ve konser programıyla tamamlandı.

Program kapsamında ilk olarak fener alaylı yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Zafer Meydanından Belediye mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüş Hasanbey Caddesi ve Cumhuriyet caddesini takiple Atatürk Caddesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezine kadar devam etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda" sloganlarının atıldığı yürüyüşe İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerler de ellerindeki meşaleler ile katılırken, vatandaşlar ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı, evlerindeki vatandaşlar da balkonlarından alkış ve bayraklarla yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezinde konser programıyla devam edildi. İlk olarak yerel sanatçılardan Selçuk Çelik sahne alırken daha sonra Canca grubu ve Emine Coşkun sahne aldı. Bu sırada çalan hareketli parçalarda protokol üyeleri sahne önünde halay çekti. Finalde ise Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı sahne aldı. Dillere pelesenk olan "Yaz Oğul" türküsüyle konserine başlayan Türk Halk Müziği genel repertuarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olma özelliğini taşıyan Kabaklı, okuduğu şiir ve türkülerle davetlilerin milli duygularını zirveye çıkardı. Programa katılan tüm sanatçılara plaket takdim edilen konserin sonunda ünlü sanatçı Kabaklı'ya plaket ve büyük İslam alimi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin mührünün yer aldığı tabloyu hediye eden Vali Okay Memiş, Gümüşhane'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, coğrafyanın çok sıkıntılı ve şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafya olduğunun altını çizdi ve "Esat Kabaklı bizi hem şiirleriyle hem türküleriyle coşturduğu gibi 99 yıl öce olduğu gibi 15 Temmuz'da da maalesef içimizdeki hainlerle bu millet çok ciddi mücadele gösterdi. 15 Temmuz'da Gümüşhane olarak bizler daha o ihanetin ilk dakikalarında sokaklara çıktık. Devletimize, milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde anayasal sistemimize sahip çıktık. Hepinizle gurur duyuyorum, hepiniz sağ olun var olun. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise "Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi ve altın kalpli insanların memleketine hoşgeldiniz" diyerek etkinliklere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Havai fişek gösterisiyle sona eren programlara Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in yanısıra Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Şiran Kaymakamı Murat Özdemir, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.