Gümüşhanespor, Isıtmalı Yeni Zemininde Çalıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Nazilli Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını zemin ısıtması tamamlanan Yeni Şehir Stadyumu'nda sürdürdü.

Önceki yıllarda özellikle kış mevsiminde adeta buz pistini andıran stadyumda zemin ısıtmanın yapılması ve devreye alınmasının ardından etrafı karlı sahada yeşil zemin üzerinde antrenmanını yapan sporcuların oldukça keyifli oldukları gözlendi.

Antrenmanı Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar ve beraberinde kalabalık protokol üyeleri de izlerken, Vali Memiş takımın başarılı kalecisi Hasan Hüseyin Akınay'a penaltı atışı gerçekleştirdi ve takıma tatlı ikram etti.

"Sizlerden beklentimiz istekli oynamanız"

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'dan takımın son durumu hakkında bilgi alan Vali Memiş, futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Oyunculara, "Sizlerin yanınızda olduğumuzu belirtmek için bugün buraya geldik" diye seslenen Vali Memiş, "Vilayet olarak nüfusumuz küçük olabilir ama özgül ağırlığımız yüksek olan bir iliz. Dışarıda yaşayan yaklaşık 700 bin Gümüşhaneli hemşehrimiz var. Eğitim düzeyi yüksek ve varlıklı insanlardan oluşan. 2 yıl üst üste finalde bir üst lige çıkamadık maalesef. Bütün şartlarımızı ve imkanlarımızı zorluyoruz. Sizi izlemek çok büyük keyif. Sizlerden tek beklentimiz; geçtiğimiz haftaki maçta isteksizlik vardı takımda. İstekli oynamanızı istiyoruz. Geçtiğimiz yıl bütün maçlarınızı izledim. Kadronun 4'te 3'ü değişti ama hala o isteğiniz devam ediyor bundan dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Futbolda yenmenin de yenilmenin de olduğunu hatırlatan Vali Memiş, oyunculardan iyi mücadele etmelerini özellikle isterken, profesyonelliğin yanında biraz da amatör ruha ihtiyaç olduğuna değindi.

"Bu sezon şampiyonluk istiyoruz"

Hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydeden Vali Memiş, "Bundan sonra her ay bizi göreceksiniz. Kulübü yalnız bırakmayacağız. Her ay bu gördüğünüz ekip sizlerle beraber olacak. Hem maddi hem manevi olarak" diye konuştu.

"Hiçbir seyirci sahamızı kapatmakla bizi karşı karşıya bırakmasın"

Geçtiğimiz sezon olaylı Ankaragücü maçından sonra yaşananları anlatarak yöneticilerin, oyuncuların, teknik heyetin ve taraftarların özellikle hakemlere karşı biraz daha sağduyulu olmasını isteyen, saha olaylarına karşı gerekli tüm tedbirlerin artırılacağına vurgu yapan Vali Memiş, "Tribün olaylarına karşı her türlü tedbiri alacağız. Devleti aciz göstermeyeceğiz. Hiçbir seyirci sahamızı kapatmakla bizi karşı karşıya bırakmasın. Futbolcularımız ve teknik heyetimizde buna dahil. Sizlerden rica ediyorum, soğukkanlı olun. Çünkü bunun faturasını şehir ödüyor. Biz her türlü tedbirimizi alacağız. Gümüşhane'de oynanan her maç artık final atmosferinde geçecek. Biz bunun farkındayız. Ama sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Yenmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bir isteğiniz olursa her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Çok güç şartlarda, her cephede mücadele ediyoruz"

Taraftarlardan maç sırasında kendilerine hakim olmalarını isteyen Vali Memiş, şu çağrıda bulundu:

"Yabancı madde atarak bizi zor durumda bırakmasınlar. Çok güç şartlarda, her cephede mücadele ediyoruz. Futbol sadece futbol değil. Bu iş bir sektör. Türkiye'de bu işi takip eden milyonlarca insan var. Dolayısıyla bizi engellemeye çalışmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmesin taraftarlarımız. Çok emek ve çok para harcıyoruz bu kulübe. Birkaç fevri hareket yüzünden bizi zor durumda bırakmasınlar. Tedbir alacağız. Tedbir aldığımızda tespit ettiğimiz insanları stada almadığımızda lütfen bize şikayette bulunmasınlar."

Yeni Şehir stadyumuna 1,5 milyonluk zemin ısıtma yapıldı

Statta yapılan zemin ısıtma çalışmasıyla ilgili de bilgi veren Vali Memiş, yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olan sistem için stadın altına 52 kilometre uzunluğunda hat döşendiğini, hava sıcaklığına bağlı olarak sistemin tamamen otomatik çalıştığını, 36 panodan oluşması nedeniyle gölge alanlarda oluşan daha fazla buzlanmayı bu şekilde önlediklerini ve don riski kalkana kadar sistemin çalışacağını ifade etti. Vali Memiş, zeminin uluslararası standartlarda herhangi bir buzlanma ve karlanma olmadan futbol oynamaya müsait hale getirildiğini söyledi.

"Türkiye'de dağların arasındaki ender statlardan birisi"

Tribünlerin de ısıtılması için projeleri hazırladıklarını ve ödenek temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Memiş, "Protokol orada ısınıyor, taraftarlarımız üşürken çok mutlu olmuyoruz. Protokolde oturulmak zorunda olduğu için üşüyoruz. O yüzden bizi de maruz görsünler. Bu sene taraftarlarımız sabredecekler. Bütün çalışmalarımızı bitirip bakanlığa sunduk ancak bunun ödeneğini temin etmeye gayret ediyoruz. Bu stadı da çok beğeniyoruz. Türkiye'de dağların arasındaki ender statlardan birisi" şeklinde konuştu.

"Hepimiz kenetlendik, inşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız"

Gümüşhane'nin Üniversite ve Gümüşhanespor gibi 2 çok önemli markası bulunduğuna değinen Vali Memiş, "Takıma ve kulübe güveniyoruz. Potansiyelimizin üzerinde işler yapıyoruz ama bunu hak ediyoruz. Gümüşhanespor yaklaşık 1 milyon Gümüşhaneliyi temsil eden bir takım. Herkesin emeği var. Hepimiz kenetlendik. İnşallah hem maddi olarak hem manevi olarak bu kulübün yanındayız. İnşallah bu sene mutlu sona ulaşacağız diye ümit ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.