Gümüşhanespor, Mke Ankaragücü Hazırlıklarını Sürdürüyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor, en yakın rakibi MKE Ankaragücü ile pazar günü oynayacağı müsabakanın...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor, en yakın rakibi MKE Ankaragücü ile pazar günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Şehir Stadyum'unda taktik ve kondisyon ağırlık çalışma yapan futbolcular için antrenmandan önce 2 adet kurban kesildi. Stadın kenarında tekbirler eşliğinde kesilen kurbanların kanlarını birbirlerinin krampon ve alınlarına süren oyuncuların oldukça neşeli ve hırslı oldukları gözlendi.

Gümüşhanespor, MKE Ankaragücü ile bu zamana kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Gümüşhane ekibi kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Kırmızı-beyazlı takım rakibine karşı hiç mağlubiyet almadı.

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tarık Daşgün, ligden çıkmak için mücadele eden takımların içinde en favori ekip olduklarının tüm spor camiası tarafından bilindiğini belirterek, "Oyuncularımız da bunun bilincinde. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Alacağımız galibiyetin bize neler kazandıracağının bilincindeyiz. Bir maç eksikle de olsa bir avantajımız var. Bunu daha da artırıp sezon sonuna kadar cebimizde bizi rahat ettirecek bir kredi olacağını biliyoruz. İnşallah alnımızın akıyla çıkarız" dedi.

MKE Ankaragücü maçının önemli olduğunu, fakat kulüp olarak her maça çok dikkatli hazırlandıklarını vurgulayan Daşgün, "Bu da onlardan biri. Biraz daha farklı. Ama geçen hafta oynadığımız mücadeleye nasıl çıktıysak buna da öyle çıkacağız. Onur ve Taşkın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Zahit'te evvelsi günkü antrenmanda yine bir problem yaşadı. Onu İstanbul'a kontrole gönderdik. Bu hafta için yetişmesi biraz zor görünüyor. Hem iç sahada hem de deplasmanda olduğu gibi taraftarlarımızın desteğini de arkamıza alarak maçı kazanacağız." diye konuştu.