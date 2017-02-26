Gümüşhanespor Taraftarları Dağları Tribün Yaptı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden ve 3 maç seyircisiz oynama cezası bulunan Gümüşhanespor taraftarları Hatayspor maçında dağları tribün...

Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden ve 3 maç seyircisiz oynama cezası bulunan Gümüşhanespor taraftarları Hatayspor maçında dağları tribün yaptı.

Ligin 22. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçındaki saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Gümüşhanespor taraftarlarının arasına Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve GTSO Başkanı İsmail Akçay da dahil oldu.

Vali Memiş, müsabakanın başlama düdüğünün çalmasının ardından şeref tribününden maçı izlemek yerine transit yol kenarından Yeni Şehir Stadyumu gören bir noktada müsabakayı izleyen yüzlerce taraftarın arasından maçı izlerken, taraftarlar da Vali Memiş ve Başkan Çimen'e çeşitli tezahüratlarda bulundu.

Stadyumun hemen bitişiğindeki dağın zirvesi ve eteklerinden müsabakayı izleyen taraftarların yanı sıra stadyumun dışında kurulan dev ekrandan da izleme fırsatı bulan seyirciler, tribünden olmasa da doğal tribün olan dağlardan takımlarına destek verdi.

Davul zurna eşliğinde halaylar çekip horon oynayan, sık sık "Dağları tribün seni şampiyon yapacağız", "Bize her yer stadyum" sloganları atan taraftarlar, karşılaşma boyunca Gümüşhanespor'a destek olurken, yüksek kesimdeki bazı taraftarlar ise hem maçı izledi hem de mangal yaptı.

Ceza nedeniyle stadyumun tribünlerine "Yüreğimiz sizinle" yazılı devasa pankart asan Gümüşhanesporlu taraftarlar müsabaka boyunca dağ tribünlerinden takımlarına destek oldu.

Özellikle kadınların da ilgi gösterdiği dağ tribününün Gümüşhanespor'un oynayacağı 2 cezalı maçta da dolması bekleniyor.