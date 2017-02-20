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Gümüşhanespor’a Verilen Ceza

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Gümüşhanespor’a Verilen Ceza
Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, olaylı MKE Ankaragücü maçının ardından Gümüşhanespor'a verilen cezaların ağır...

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, olaylı MKE Ankaragücü maçının ardından Gümüşhanespor'a verilen cezaların ağır ve kabul edilemez olduğunu, bu yanlış karardan biran önce dönülmesi gerektiğini söyledi.

Belediye hizmet binasının 5.katında bulunan dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Demir, Gümüşhane insanının tarihinde hiçbir zaman ülkesine, insanlarına, devletine karşı olumsuzluğu olmadığını vurgulayarak, "Ben bu yaşıma kadar birçok spor karşılaşması izledim ama hiçbir zaman koltukların misafir takım taraftarları tarafından kırılarak ev sahibi takıma atıldığına şahit olmadım" dedi.

10 yaşındaki çocuğun kafasına 5 dikiş

Olayların ardından yaralanan 19 kişinin arasında bir muhtarın 10 yaşındaki oğlunun olduğunu ve kafasına 5 dikiş atılmak zorunda kalındığını dile getiren Demir, "Bu olaylar şehir halkını son derece üzmüştür. Ayrıca o gün bu maçın ikinci yarısında sahaya maçı izlemeye gelen Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ın maçını bir bölümünü Ankaragücü taraftarlarınca kırılıp atılan koltuklardan korunmak için şemsiyeyle maçı izlemesi son derece üzücü bir olaydır" diye konuştu.

"PFDK kararlarını gözden geçirmeli"

Bu gibi olaylara Gümüşhane insanının alışık olmadığını, Gümüşhane insanının gittiği her yerde güzellikle karşılanarak itibar gördüğünü ifade eden Demir çıkarılan bu olayların kasıtlı olduğunu ve bu iş için hazırlıklı gelindiğine dikkati çekerek, "Bütün bu olaylar kamuoyu önünde cereyan ederken koltuklar bizim seyircimize atılırken, lavabolar tahrip edilip musluklar dahi seyircimize atılırken bizim insanlarımız son derece sağduyu davranmış, olayların büyümemesi için azami dikkat sergilemiştir. Geçtiğimiz yıl oynadığımız müsabakalarda misafir ettiğimiz takımlar kulübümüze telgraf çekerek ilimizi ve yöneticilerimizi kutlamışlardır. Bizi haksız cezaya tabi tutan PDFK'yı kararını gözden geçirip bu cezanın kaldırılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gümüşhanespor sahipsiz değildir"

Kamuoyunda Gümüşhanespor'un sahipsiz olduğu yönünde bazı söylentiler olduğunu ifade eden Demir, "Bu şehir sahipsiz değildir. Bu şehrin son derece duyarlı, olaylara vakıf, hassas ve her olayı yakinen takip eden bir Valisi vardır. Yıllardır spor camiasının içinde olan bir Belediye Başkanı vardır. Ömrünü spora adamış, bu camianın içinde haşır neşir olan bir Kaya Büyükbayraktar gibi kulüp başkanı vardır. Onun için hemşehrilerimiz rahat olsun. İnanıyoruz ki PFDK bu verdiği yanlış karardan dönüp hatasını anlayıp halkımızı rahatlatacak bir karar verecektir. 5 maç ve 38 bin TL'lik para cezası kabul edilemez. Bu kararın düzeltileceğini umuyoruz. Halkımız rahat olsun Gümüşhanesporumuz şampiyon olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çocuğunu almak için sahaya inene bile ceza durumu hoş değil"

Başkan Demir, maç bitiminde sahadaki çocuğunu almak için sahaya inen bazı vatandaşların kamera tespitleriyle ceza alma durumuyla karşı karşıya kaldıklarını, bu durumun dikkate alınarak incelenmesini ve değerlendirilmesini talep etti.

Spor Toto 2.lig, Kırmızı grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor'un 22.hafta müsabakasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü maçında meydana gelen saha olayları nedeniyle Gümüşhanespor'a 5 maç seyircisiz oynama ve 38 bin TL para cezası verilmişti.

Gümüşhanespor’a Verilen Ceza

Gümüşhanespor’a Verilen Ceza

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