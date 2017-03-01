Gümüşkonak’ta Vatandaşın Telefon Ve İnternet Hattı Mağduriyeti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, bir kaza sonucu aylar önce devrilen direk yüzünden internet ve telefon hizmeti alamayan vatandaşlar, sıkıntılarına çözüm...

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, bir kaza sonucu aylar önce devrilen direk yüzünden internet ve telefon hizmeti alamayan vatandaşlar, sıkıntılarına çözüm bulunmasını bekliyorlar.

İlçeye bağlı Gümüşkonak Mahallesinde, 8 ay önce kamyon çarpması sonucu yıkılan telefon direği, internet ve telefon hatlarının kopmasına neden olmuştu. Yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, yetkilileri arayarak durum hakkında bilgi verdiklerini, ancak sıkıntılarının çözülmediğini iddia ettiler. Mahalle sakinlerinden İsmail Say, küçük bir sıkıntı yüzünden aylardır hizmet alamadıklarını anlattı. Say, kamyon çarpması sonucu devriler direk yüzünden çevrede yaşayan 15-20 ailenin internet ve telefon hizmeti almadığını anlatarak, "Kaza sonucu direk devrilince hatlar da koptu. Yetkililere haber vermemize rağmen sıkıntımız çözülmedi. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyor ve bekliyoruz" dedi.