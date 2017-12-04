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“Gün Işığım Olur Musun?”

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“Gün Işığım Olur Musun?”
Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesinin ortak hazırladığı "Gün Işığım Olur musun?" projesi...

Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesinin ortak hazırladığı "Gün Işığım Olur musun?" projesi kapsamında 8 engelliye akülü araba dağıtılırken, çok sayıda beyaz baston hediye edildi.

Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şube Başkanı Ahmet Ünal, törende yaptığı konuşmada, "Engelliler bir gün değil her gün hatırlanmalı. Siyasetçiler gibi hep diyoruz engellilerimiz ayrıcalık istemiyor, aslında engellilerimiz sadece normal insanlar gibi saygı duyulmak ve saygı görmek istiyor. Yolda gördüğümüzde bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi kendisinden kaçılmasını istemiyor. Körlük ve zihinsel engellilik bulaşıcı değildir. Onlarla konuşun, sohbet edin, merhaba deyin, nasılsın deyin, onların dertlerini dinleyin. Onlar sadece değer gördüklerini anlamak istiyorlar" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Fatmagül Demet Sarı da, "Bizler için engelli vatandaşları kucaklamak, onlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hepimizin bir gün engelli olacağını düşünerek engelli vatandaşlarımız noktasında maksimum hassasiyeti göstermemiz lazım. AK Parti hükümetleri olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren her zaman önceliğimiz engelli vatandaşlarımız oldu. Engelli vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa, ailesine yardıma kadar her alanda yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. İstihdam alanında önlerini açacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik ve bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı ise, "Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle yoğrulmuş milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bizim için öncelikli olan insandır. Öncelikle insanın engelli olması olmaması, ırkı, cinsiyeti bunların ayırımını yapmak Müslümanlığa yakışmaz. İnsanımızı insan olduğu için seveceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından engellilere akülü araba ve beyaz baston dağıtıldı.

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