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Gün yapan kadınlarla sohbet etti

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Gün yapan kadınlarla sohbet etti
Başbakan Yıldırım, Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulundu, çay bahçesinde gün yapan kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti

Bartın mitinginin iptal olmasının ardından, planlanan saatten önce kente gelen Başbakan Yıldırım, Sinop Limanı yakınlarında bulunan Kurtuluş Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulundu, çay bahçesinde gün yapan kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti.

SİMİT İKRAM ETTİLER
Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra sahil kenarında bulunan Avcılar Çay Bahçesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile burada gün yapan kadınların masasına oturdu. Kadınların günlerini çay bahçesinde yaptıklarını söylemeleri üzerine Yıldırım'ın, "Bize sıra gelince Ankara'da yapalım." demesi gülüşmelere neden oldu. İkram edilen çayı içen ve Sinop simidi yiyen Başbakan Binali Yıldırım, masadakilere de simit ikram etti.

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BAKAN KILIÇ VE KARAASLAN EŞLİK ETTİ
Sinop ve ilçelerine yapılan ulaştırma yatırımlarına değinen Yıldırım, Samsun-Sinop karayolunun yapılmasıyla daha önce 4 saat süren yolculuğun şimdi 1,5 saate düştüğünü belirtti. Masadaki kız öğrencilerle de sohbet eden Yıldırım, öğrencilerin Tokatlı olduğunu öğrenince, "Çarşamba günü Tokat'ta miting yaptık. Muhteşem bir kalabalık, 40 bin kişi vardı" ifadelerini kullandı. Kadınların çocuklarının Sinop'ta iş bulamamasından yakınmaları üzerine Yıldırım, "Şimdi toplum yararına çalışma var. Valiliğe müracaat etsinler, değişik yerlerde iş veriyorlar. İş-Kur'a müracaat etsinler." dedi. Yıldırım, sokakta çekirdek satan yaşlı bir kadınla da bir süre sohbet etti. Başbakan Yıldırım'a, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da eşlik etti.

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