Günde bir saat ayakta çalışın, sağlığınızı geri kazanın!

Life Fitness, “Her gün 3 saat ayakta durmak yılda 10 maraton koşmaya eşit” diyor ve çalışanları “InMovement” hareketine katılarak daha aktif olmaya çağırıyor.

İş hayatında gün boyu oturanları vücutlarında beliren rahatsızlıklarından kurtaracak, mesai saatlerinin daha aktif geçirmelerini sağlayacak, her türlü çalışma alanına monte edilebilen “InMovement” ailesi ile ayakta çalışarak daha sağlıklı olmak mümkün!

45 yılı aşkın bir süredir her seviyeden kullanıcının faydalandığı fitness çözümleri yaratmaya kendini adamış olan global fitness lideri Life Fitness, insanları aktif tutma misyonuyla “Inmovement” hareketini başlattı. Türkiye’nin en önde gelen şirketleri Life Fitness’ın“InMovement” hareketini tanıyarak, iş süreçlerini “günde bir saat ayakta çalışarak sağlıklı olmaya” uyarlamak için girişimde bulunuyorlar.

İlk egzersiz bisikletiyle başlayan ve üretimine fitness sektöründeki en geniş kardiyo, vücut geliştirme ve grup egzersizi ürün yelpazesiyle devam eden Life Fitness, çalışanları;gün boyu oturmalarından dolayı beliren rahatsızlıklarından kurtaracak, mesai saatlerinin daha aktif geçirmelerini sağlayacak, her türlü çalışma alanına monte edilebilen ve ayakta çalışmaya imkan veren “InMovement” ailesini tasarladı.

1960 yılında insanların daha rahat, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olma misyonu ile ilk elektronik kardiyoekipmanını üreten Life Fitness, biyomekanik ve hareketin vücut üzerinde etkilerini çok iyi bilen güçlü bir mirastan faydalanarak geliştirdiği “InMovement” hareketinin ürünü olan hem tam fonksiyonel çalışma istasyonu, hem de koşu bandı olan“TreadmillDesk”ikullanıcıların beğenisine sunuyor.

TradmillDesk ile kullanıcılar ofis saatlerinde, iş rutinlerine devam edip maillerini okuyabiliyor, toplantı yapabiliyor.

Life Fitness’ın“InMovement”isimli projesine değinen Life Fitness Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Emre Özdeş, projeyi şöyle anlatıyor: "Standart bir beyaz yakalının mesaisinin büyük bölümü oturarak geçiyor. InMovement, insanları nasıl ayağa kaldırabiliriz, üniversitelerde, ilkokullarda bu bilinci nasıl uyandırırız üzerine araştırmalar yapıyor. Örneğin ilkokulda fiziki gelişimini henüz tamamlamamış çocuklar 40-45 dakika oturup beş dakikalık teneffüste ayağa kalkıyor. Oturmak yerine günde 1 saat daha fazla ayağa kalkarsak ve bunu yıl boyu yaparsak sene sonunda yaklaşık 3 maraton koşmuş kadar kalori yakıyoruz. Bu bizim sektörün en büyük büyüme motivasyonudur” diyor.

Eğer çalışma alanınızda daha hareketli olursanız:

>Daha mutlu, yaratıcı ve iyi bir ruh hali içerisinde olursunuz.

> Her gün 2 basamak merdiven inmek ve çıkmak yılda 3 kilo vermenizi sağlar.

> Yürümek 3 ile 5 kat daha fazla kalori yakmanıza neden olur.

> Ayakta duran insanların %62’si daha enerjik olduklarını belirtmişlerdir.

> Her gün 3 saatten daha az ayakta durmanız hayatınıza 2 yıl eklemektedir.

> Her gün 3 saat ayakta durmak yılda 10 maraton koşmaya eşittir.

> Her gün küçük oranda hareket ederseniz kanser, kardiyovasküler ve Tip 2 Diyabet hastalık oranriskini azaltır.

> Her gün hareket etmek daha iyi bir uyku kalitesine neden olur.

Günboyu oturarak çalışırsanızise:

>Bel ve Sırt Ağrıları

>2 kat fazla kalp krizi riski

>Sinirler arası elektriksel aktivitenin durması

>Depresyon

>Kronik Ağrıların Artması

>Bel ve kalça ağrıları

>Metabolizma Yavaşlaması

>OsteoporosisRiskinin artması

>Böbrek Hastalıkları

>Diyabet

>Yüksek Kan Şekeri

>Yüksek Kan Basıncı

gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarırsınız.