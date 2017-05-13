Gündoğdu Yolu Gün Sayıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları 5 milyon TL'lik maliyetle yapılan ve Dereçavuş'u Kurşunlu sahil bandına ulaştıran Gündoğdu...

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları 5 milyon TL'lik maliyetle yapılan ve Dereçavuş'u Kurşunlu sahil bandına ulaştıran Gündoğdu Yolu'nda inşaat yoğun bir şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin tüm bölgelerinde hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. Özellikle halkı rahatlatacak, kent içi ulaşıma nefes aldıracak projeleri tüm mahalle ve köylerde bir bir uygulamaya aldıklarını dile getiren Başkan Altepe, onlardan birinin de Yunuseli-Dereçavuş bölgesinden Gündoğdu'ya çıkan kara yolu olduğunu vurguladı. Bursalıları Kurşunlu sahil bandına ulaştıran yolun özellikle yaz aylarında ağırlıklı olarak kullanıldığını belirten Başkan Altepe, mevcut yolun artan yoğunluk karşısında yetersiz kaldığını hatırlattı. Gelen talepler üzerine harekete geçtiklerini ve Gündoğdu Yolu'nun sağ ile sol kısımlarından paralel olarak genişleme ve yenileme çalışmalarını başlattıklarını anlatan Başkan Altepe, "Gündoğdu-Dereçavuş arasındaki yol mevcutta yaklaşık 6 metre genişliğindeydi. Şu anda 2 katına yani 12 metreye çıkartılıyor. Tüm bu yatırım için yaklaşık 5 milyon TL harcamış olacağız" dedi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Gündoğdu Yolu'nun daha kullanışlı hale geldiğini vurgulayan Başkan Altepe, "Lüzumsuz virajlar kaldırılıyor. Eski virajlar sert iken yeni virajlar yumuşak hale getiriliyor. Böylelikle sürüş daha kolaylaşmış oluyor" diye konuştu. Yatırımın tamamlanmasıyla Gemlik-Kurşunlu güzergahında güzel bir çalışmanın daha hizmete alınmış olacağını belirten Başkan Altepe, "Hedefimiz yaz sezonu başlamadan burayı bitirebilmek. İnşallah mayıs ayı itibariyle işleri toparlamış olacağız" şeklinde konuştu.