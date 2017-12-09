Gündüz Tamirci, Gece Solist

Çankırı'da Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Murat Düğmeli, gündüz iş yerinde oto tamirciliği yaparken akşamları ise sahnelerde solistlik...

Çankırı'da Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Murat Düğmeli, gündüz iş yerinde oto tamirciliği yaparken akşamları ise sahnelerde solistlik yapıyor.

Çankırılı oto tamircisi Murat Düğmeli, müziğe olan merakını gidermek için başladığı Türk Halk Müziği Sevenler Korosu'nda solistlik yapıyor. 1990 yılında iş hayatına atıldığını aktaran Düğmeli, 1996 yılında ise Türkiye genelinde düzenlenen ses yarışmalarında dereceler elde ettiğini söyledi. Düğmeli, ilk sahne deneyimini canlı müzik yapan bir arkadaşının kendisini sahneye davet etmesi ile yaşadığını anlattı. Düğmeli, koro şefi Cemalettin Tağlı'nın kendisini Türk Halk Müziği Sevenler Korosu'na davet ettiğini dile getirerek, "Bir gün iş yerindeyken koro şefimiz Cemalettin Tağlı geldi. Türkü söylüyordum çalışırken. Kendisi bana "Sesiniz çok güzelmiş. Bizim koroda yer almaz mısın?" dedi. Ben de müziğe olan merakımdan dolayı teklifi kabul ettim. 2 yıldır korodayım. Gündüzleri iş yerinde çalışıyorum, akşamları çıktığımda koroda çalışıyorum. Aynı zamanda korodaki arkadaşlarla oluşturduğumuz bir grubumuz var, bu grupla da bazı kafelerde canlı müzik yapıyoruz" dedi.

Müziğin hayatındaki olmazsa olmazlardan birisi olduğunu ifade eden Murat Düğmeli, "Müzik benim hayatımda olmazsa olmazlardan birisi. Müzikle ilgilendiğimde bütün derdimi, sıkıntılarımı unutuyorum. Müziği çok seviyorum. Türk Halk Müziği Sevenler Korosu'na başladığımda bu işe daha ağırlık vermeye başladım" diye konuştu.

Düğmeli, koro çalışmalarına uzunca bir süre daha devam etmek istediğinin altını çizdi.

Çankırı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Muhittin Mermer de Düğmeli'nin söylediği türkülere renk kattığını belirterek, "Murat arkadaşımızın çift sanatı var. Hem oto tamircisi hem müzikte başarılı bir arkadaşımız. Çalışırken söylediği türküler gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Bazen arkadaşlarımızla gelip Murat'a eşlik ederiz" diye konuştu.