Güne Zumba İle Başladılar

Her yaşta sporu teşvik etmek ve vatandaşları fiziksel aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi'nin her Cuma gerçekleştirdiği "zumba" etkinliğine Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. Güne spor ve eğlence ile başlayan kadınlar, Başkan Akpınar'ı İzmir Marşı ile karşıladı.

Karşıyaka Belediyesi'nin, Muharrem Candaş Spor Salonu'nunda her Cuma "zumba" dans etkinliğine katılan yüzlerce Karşıyakalı kadın, bu kez Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ağırladı. Başkan Akpınar'ı İzmir Marşı ve çiçeklerle karşılayan kadınlar, kendilerine ücretsiz spor yapma imkanı tanıdığı için de Başkan Akpınar'a teşekkür etti. Vatandaşlarla beraber dans etkinliğini izleyen Başkan Akpınar, her yaşta ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Herkesi bekliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Daha fazla insanımızın bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak adına, uzmanlar eşliğinde spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Etkinliklerimiz tamamen ücretsiz ve yaş sınırı yok. Bu kentte yaşayan herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi tek dileğimiz. Bizim görevimiz sadece bina yapmak değil, bu tür sosyal faaliyetlerle toplumu kaynaştırmak. Kadınlarımız bizim için değerli. Onların mutluluğu ve huzuru her şeyin üstünde. Çünkü Karşıyaka özgürlüğün ve bağımsızlığın kenti. Çünkü Karşıyaka Türk kadınının en huzur bulduğu yer" diye konuştu.