Güneş Enerjisine Yönelen İranlı Şirketler, Kredi Talebi İçin Kktc’de

İranlı şirketler ülkelerine uygulanan ambargo nedeniyle uluslararası bankalardan kredi temin edebilmek için KKTC'li GIFA Holding'e yoğun talep gösterdiği...

İranlı şirketler ülkelerine uygulanan ambargo nedeniyle uluslararası bankalardan kredi temin edebilmek için KKTC'li GIFA Holding'e yoğun talep gösterdiği açıklandı.

Dünya'da fosil rezervlerinin tükenmesine sayılı yıllar kaldığını gören ülkeler yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Söz konusu bu durum da önemli petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu İranlı şirketleri farklı arayışlara soktu. 2011 yılında Horosan'a bağlı Meşhed kentinde dev güneş santrali yapan İran'daki şirketler 2017 yılında yeni santraller kurabilmek için birbiriyle yarışa girdi. ABD Başkanı Trump'ın da İran yönetimiyle karşılıklı restleşmesi de İranlı şirketlerin uluslararası bankalarla işlerini zora soktu.

KKTC'li firmadan enerji şirketine 200 milyon euro danışmanlık hizmeti

Uluslararası bankalar ve şirketlerin İran'a uyguladığını ambargo sonucunda İranlı şirketler, merkezi KKTC'de bulunan GIFA Holding'e yöneldi. Anlaşmalar sonucunda İranlı Mines and Metal Technological Engineering şirketine 200 milyon euro kredi danışmanlığı sağladığını bildiren şirket, şuanda başvuruda bulunan diğer İranlı şirketlerin yeni kredi taleplerini de değerlendirmeye aldığını kaydetti.

Tunus'taki acentenin sözleşmesi uzatıldı

İran'ın yanı sıra Tunus'taki acentesinin de sözleşmesi bir yıl daha uzatıldığını belirten GIFA Holding, 2017'de Tunus'a bir inşaat şirketine 14 milyon euro, taş ocağı şirketine de 19 milyon euroluk danışmanlığı hizmeti verdiğini bildirdi.

Kısa: "3'üncü Dünya ülkelerine kredi sağlanmasında oldukça başarılıyız"

GIFA Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "3'üncü Dünya ülkelerine kredi sağlamanın oldukça çetrefilli olduğuna dikkat çekerek, "Bizler bu ülkelere kredi sağlanmasında oldukça başarılıyız. Şirketin faaliyet alanı ve iş portföyüne göre kredi şekillenebiliyor. 10 yıla kadar uygun vadelerde kredi sağlanıp kredi temin edildikten sonra 2 yıla kadar olmak üzere ödeme ertelemesi gerçekleştirilebiliyor" dedi.

Yeşilada: "GIFA, KKTC'nin Ortadoğu'da tanınmasına katkı sağlıyor"

GIFA Genel Müdürü İlksen Yeşilada da, kredi şartlarının uygun olması GIFA'nın bölgede büyük rağbet görmesinde etkili olduğuna dikkat çekti. Ortadoğu'daki şirketlerin birbiriyle yarış halinde olmasının KKTC'ye de büyük katkısı olduğunu dile getiren Yeşilada, "Gerçekleştirilen danışmanlık sayesinde bu şirketlerden gelen destek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. KKTC'ye uygulanan ambargo nedeniyle girilemeyen bölgelere GIFA Holding sayesinde kolaylıkla girilebiliyor. Bu durum hem bize hem de KKTC'nin tanınmasında büyük fayda getiriyor" şeklinde konuştu.