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Güneş Lekelerine Dikkat

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Güneş Lekelerine Dikkat
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, güneş lekelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, güneş lekelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Güneşin ciltte lekelenmeye, bazı yerlerin daha koyu, bazı yerlerin daha açık görünmesine yol açtığını ifade eden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Ayrıca, küçük kan damarları da güneşten etkilenir ve cilt kızarık görünür. Daha küçük kahverengi veya gri lekelerde güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde görülebilir. Bunlara "yaşlılık lekeleri" dense de aslında bunlarda güneş ışığıyla oluşmuş lekelerdir. Leke kişinin cilt kalitesini azalttığı, güzelliğine gölge düşürdüğü ve dış görünüm estetiğine olumsuz etkilerinden dolayı tedavilerinde her geçen gün yeniliklerin denendiği bir konu olmuştur. Leke, normalde cilte rengini veren melanin isimli pigmentin vücudun belirli bölgelerinde cilt altında düzensiz kümelenmesi ile meydana gelir. Lekeyi tedavi etmek için cildi soymamız gerekir, derideki melanin pigmentini parçalamamız, oluşmamasını sağlamamız ve deriye rengi veren pigmentin rengini açmamız gerekir. Merkezimizde uygulanan tek seanslık tedavi yöntemimizle, başka herhangi bir işleme gerek kalmadan, hayat kaliteniz bozulmadan, sosyal yaşantınız etkilenmeden, çok kısa süre içerisinde sonuca ulaşacaksınız" diye konuştu.

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