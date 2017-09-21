Güneş; "Şehit Ve Gazi Çocuklarının Spor Aktivitelerine Katılmasını İstiyoruz"

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, şehit ve gazi çocuklarının daha etkin sportif aktivelilere katılması için ortak proje üretmek...

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, şehit ve gazi çocuklarının daha etkin sportif aktivelilere katılması için ortak proje üretmek istediklerini söyledi.

Güneş, beraberinde Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Mersin Muharip Gazileri Derneği'ni ziyaret etti.

Şehit ve gazi çocuklarının daha etkin sportif aktivelilere katılması için ortak proje üretmek istediklerini belirten Güneş, "Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak bizler sportif hizmetlerimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de gençlerimize ulaşarak, aktif spor yapmaları için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerden bu konuda talep ve önerileriniz varsa değerlendirmek, ortak projeler üreterek gençleri spora yönlendirmek istiyoruz" dedi.

Bu toprakların şehit ve gaziler sayesinde vatan olduğunu vurgulayan Güneş, "Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Bizler bu topraklarda yaşadığımız sürece ne şehidimiz eksik olacak ne de gazilerimiz, bunun bilincindeyiz. Bizler Mersin'deki gençliği temsil eden bir kuruluş olarak, gençlerimize bu ruhu verme hususunda çalışmalar yapmaktayız. Gençlerinde sizlerin anılarınızı ve hayatlarınızı dinlemeye ihtiyaçları var. Bu vesileyle güzel programlar ve projeler düzenliyoruz. Gençlerimizle sizleri buluşturmak, bu ruhu gençlerimize anlatmak istiyoruz" diye konuştu.