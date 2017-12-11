Güneş: "Temennimiz Sporcularımızın Bayrağımızı Uluslararası Arena Da Göndere Çektirmeleridir"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Sporcu Eğitim Merkezinde eğitim gören sporcuların velileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin Sporcu Eğitim Merkezinde eğitim gören sporcuların velileri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya Güneş'in yanı sıra, Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Şube Müdürü Ahmet Tarakçı, SEM Şefi İzzet Güneş, SEM Güreş Baş antrenörü Erdal Bal ve sporcu velileri katıldı. Toplantıda ilk olarak sporcu eğitim merkezine devam eden sporcuların performansları ve eğitim durumlarıyla ilgili velilere bilgiler verildi. Bu bağlamda, sporcuların performansları ile ilgili olarak tutulan istatistik bilgiler velilerle paylaşılarak, sporcuların sportif ve akademik başarılarının nasıl daha yüksek seviyelere ulaşması konusunda çocukların sosyal ve kültürel açıdan da kişisel gelişimleri değerlendirildi. Ardından konuşan Müdür Şaban Güneş, merkezde çocuklara herkesin gerekli ilgi ve alakayı gösterdiğini söyledi. Gerek merkezde gerekse de çocukların konukladığı alanı sık sık ziyaret ederek bir ihtiyaçlarının olup, olmadığının sorulduğunu kaydeden Güneş, "Neticede her hafta sonu çocuklarımızı sizlerle biraya gelmeleri için evlerine yolluyoruz. En azından bir hafta sonu da olsa çocuklarımız sizlere olan özlemlerini gideriyorlar. Çocuklarımızın aile özlemi dışında bir sıkıntılarının olduğu kanaatinde değilim. Bu bağlamda hem çalışma arkadaşlarımızı hem de sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çocuklarımızın hepsi de saygılı, pırıl pırıl, tertemiz ve vatanperver çocuklar. İnşallah temennimiz de bu çocuklarımızın şanlı bayrağımızı uluslararası arena da göndere çektirmeleridir. Ayrıca ekmeklerini ve geleceklerini sağlayabilecek birer birey yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Bizim bütün mücadelemiz ve çabamız bu doğrultuda. Bu yıl çocuklarımızın kaldıkları mekanı modernize ettik. Bu bağlamda ranza sisteminden vazgeçtik ve çocuklarımızın kaldıkları odalarını elden geçirerek daha güzel bir ortamda kalmalarını sağladık. Gerek yemekhane personellerimiz olsun gerekse çalışma arkadaşlarımız olsun çocuklarımıza birer abla ve anne şefkati ile yaklaşıyorlar. İl Müdürlüğü olarak da onların bütün ihtiyaçlarını burada gidermeye çalışıyoruz. Bu hususta siz velilerimizin de talep ve önerileri varsa dinleyip yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni projeler ve uygulamalar başlattığını müjdeleyen Güneş, "Özellikle sporcularımızın eğitimi hususunda arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda neler yapabiliriz dedik. Belki çocuklarımız eğitimlerinde kendileri bir yön çiziyor ama onun yönünü çizerken de özellikle derslerini aksatmamaları gerekiyor. Bu vesile ile üç öğretmen arkadaşımız Sporcu Eğitim Merkezimizde görevlendirmelerini yaptık. Çocuklarımızın akşam derslerine yardımcı olsun ve onlara etüt yaptırsın diye. Çünkü bugün Üniversiteye de gitse bu alt yapıyı alması gerekiyor. Bilgili kültürlü ve donanımlı bir sporcudan daha da güzel başarılar elde edileceği kanaatindeyim" dedi.

Konuşmaların ardından Güneş, velilerin görüş ve önerilerini dinledi.