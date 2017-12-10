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Güneş: “Yüzde 150 Penaltı”

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Güneş: “Yüzde 150 Penaltı”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin beraberlik anlayışına biz de ayak uydurduk" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibin beraberlik anlayışına biz de ayak uydurduk" dedi. Güneş ayrıca, kazandıkları penaltının yüzde 150 penaltı olduğunu da vurguladı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayseri'ye kazanmak için geldiklerini ifade ederek, "Oyuna öyle başladık, oyun kontrolü bizdeydi. Beklenmeyen şekilde yediğimiz gol sonrası kontrolü kaybetsek de beraberlik golünü bulduk. İkinci yarı fazla etkili olamadık, rakibin berberlik anlayışına biz de ayak uydurduk. Üzgünüz, 2 puan bırakıyoruz" dedi.

Penaltı pozisyonunu değerlendiren Güneş, "Hakemle ilgili konuşacak bir şey yok, penaltı verdi. Yüzde 100 değil yüzde 150 penaltı" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Güneş ayrıca geçen yıl düzenlenen bombalı terör saldırısının yıldönümünde şehitleri anarak, "Ülkemizin acı gereği, maalesef bundan bir sene önce şehitlerimiz oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun kınadığımız bir olaydı. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da kazanmak istediklerini ifade eden Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim iki maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Şu anda bir sürü takım iddialı görünüyor. Bugün Kayserispor'da şampiyonluğu düşünüyor, Göztepe de şampiyonluğa oynuyor."

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