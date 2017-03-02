Güneşe Çıkamayan Kardeşlere Kaymakam Sahip Çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde güneşe çıkamayan "kseroderma pigmentozum" hastası olan iki kardeşe kaymakam sahip çıktı.

Van'ın Başkale ilçesinde güneşe çıkamayan "kseroderma pigmentozum" hastası olan iki kardeşe kaymakam sahip çıktı.

Başkale ilçesine bağlı Güvendik Mahallesinde yaşayan iki kardeş, güneş ışınlarının zararlı etkilerini ortadan kaldıran enzim eksikliği nedeniyle güneşe çıkamıyor. Tıp dilinde "kseroderma pigmentozum" diye tanımlanan hastalığa yakalanan 14 yaşındaki Umut ve 5 yaşındaki Beritan Demir, güneş ışınlarının yüzlerinde ve vücutlarında oluşturduğu yaralar nedeniyle ağrılı, acılı bir yaşam sürüyor. Anne Zübeyde ile baba Remzi Demir, iki çocuğunun bu hastalıktan dolayı dışarı çıkamamalarının hem çocuklarını hem kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi. Anne Zübeyde Demir, "Gecem gündüzüm onlarla geçiyor. Çocuklarım arkadaşlarını dışarıda oynarken gördüklerinde, kendileri çıkamadıkları için üzülüyorlar. Onların üzüldüklerini görünce ben de üzülüyorum. Onların üzülmelerine dayanamıyorum. Dışarı çıkamayışları hem kardeşlerini hem de beni çok üzüyor. Bu durum daha ne kadar devam edecek. Psikolojim bozuldu" dedi.

Çocuklarımın bilgisayar isteğinin kaymakam tarafından karşılandığını ifade eden anne Demir, "Allah razı olsun, çocuklarım için bilgisayar, elbise, gıda ve nakdi yardımda bulundu. Devletimize, kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Bilgisayar alımına bile gelemediler, güneş ışınlarından dolayı bilgisayarlarını bile ben aldım" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için ne gerekirse yapacaklarını belirten İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk ise, "Devletimiz olarak ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Bizler milletimize hizmet için varız. Bu vatandaşımızın da çocukları için bilgisayar talebini ve diğer ihtiyaçlarını hemen karşıladık" şeklinde konuştu.