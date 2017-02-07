Güney Halep’te Çocukların Okuma Şartları Yürek Burktu

Özgür Suriye ordusunun kontrolü altındaki Güney Halep yakınlarında bulunan Üm El Karamel okuluna giden öğrenciler bütün imkansızlıklara rağmen eğitimlerini...

Özgür Suriye ordusunun kontrolü altındaki Güney Halep yakınlarında bulunan Üm El Karamel okuluna giden öğrenciler bütün imkansızlıklara rağmen eğitimlerini hiç aksatmıyor.

Güney Halep'te öğrencilerin ne gibi zor şartlarda okula gittikleri, okula ulaşmak için duvarlarda nasıl cambazlık yaptıkları objektiflere yansıdı.

Yıkık dökük okulda öğrenim gören öğrencilerin, çalı çırpı yakarak ısınmaya çalışırken neşelerinden hiçbir şey kaybetmedikleri dikkat çekiyor.

Yeteri derecede alt yapının olmadığı bölgede aşırı yağışlarda öğrenciler için zor anlar başlıyor. Sular içinde okula giden bazı öğrenciler okulun kenarındaki çıkıntılarda adeta cambazlık yapar gibi okula girmeye çalıştığı görülüyor.

Okul müdürü, okulun isminin Şehitler okulu olduğunu, yağmurun çok yağması sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerin okula girmekte zorlandıklarını buna rağmen düzenli olarak okula geldiklerini söylüyor.

Okul müdürü, okulun bahçesinin, duvarlarının ve pencerelerinin bakıma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yardım çağrısında bulunuyor.