Güney Kalforniya Orman Yangınları Uzaydan Görüntülendi

NASA'NIN astronatı Randy Bresnik, Uluslararası Uzay İstasyonundan bölgenin üzerinden geçerken Güney Kaliforniya'nın birçok yerinde çıkan orman yangınlarını...

NASA'NIN astronatı Randy Bresnik, Uluslararası Uzay İstasyonundan bölgenin üzerinden geçerken Güney Kaliforniya'nın birçok yerinde çıkan orman yangınlarını görüntüledi.

Randy Bresnik'in Baja'da ve Kamp Pendleton Kampının doğusundaki yangın görüntülerini paylaştı. Güney Koliforniyanın birçok yerinde çıkan yangın hala yanmaya devam ediyor.

Güney Kaliforniya'da çıkan birçok yangında 132 bin dönüm ormanlık arazı yandı, binlerce kişi bölgeyi boşalttı. Güçlü Santa Ana rüzgârlarının mevsimi olması ve kuru hava sebebiyle yangınların birkaç gün daha süreceğinin tahmin edildiği kaydedildi.