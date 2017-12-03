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Güney Kore’de Balıkçı Teknesi Battı: 8 Ölü

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Güney Kore’de Balıkçı Teknesi Battı: 8 Ölü
Güney Kore'de bir balıkçı teknesi battı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de bir balıkçı teknesi battı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore açıklarında bir balıkçı teknesinin yakıt ikmali yapan bir gemi ile çarpıştığı belirtildi. Çarpışma sonrası batan balıkçı teknesindeki 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Güney Kore sahil güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Incheon şehri açıklarında batan teknede 2 denizci ve 20 yolcu bulunduğu ifade edildi. Kaza sonrası 2 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopter ve 19 teknenin katıldığı öğrenildi. Güney Kore lideri Moon Jae-in kayıp kişilerin bulunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını emretti. Kazada yaralananların çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

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