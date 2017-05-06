Güney Kore’de Korkutan Orman Yangını

Güney Kore'nin başkenti Seul'un 230 kilometre doğusunda çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle saatlerce sürdü.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un 230 kilometre doğusunda çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle saatlerce sürdü. Büyük yangında can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Güney Kore'nin Gangneung kentindeki Daegwallyeong ormanlık alanda yangın çıktı. Gangneung şehir yönetimi alarma geçerek, yangının yayılma tehlikesine karşı 2 bin 500 kişinin tahliyesine karar verdi. Ayrıca, köylerde yaşayanların da ölüm tehlikesine karşı yangından kaçtığı bildirildi. Büyük yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtildi.

Başta itfaiyeci, asker, polis olmak üzere 2 bin 750 kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.