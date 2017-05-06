  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Güney Kore’de Korkutan Orman Yangını

» »
Güney Kore’de Korkutan Orman Yangını
Güney Kore'nin başkenti Seul'un 230 kilometre doğusunda çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle saatlerce sürdü.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un 230 kilometre doğusunda çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle saatlerce sürdü. Büyük yangında can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Güney Kore'nin Gangneung kentindeki Daegwallyeong ormanlık alanda yangın çıktı. Gangneung şehir yönetimi alarma geçerek, yangının yayılma tehlikesine karşı 2 bin 500 kişinin tahliyesine karar verdi. Ayrıca, köylerde yaşayanların da ölüm tehlikesine karşı yangından kaçtığı bildirildi. Büyük yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtildi.

Başta itfaiyeci, asker, polis olmak üzere 2 bin 750 kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsmail Haniye Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı Oldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:58
  • Ralli Otomobili Uçurma Yuvarlanmaktan Kıl Payı Kurtuldu06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:44
  • Irak Şiilerinin Dini Lideri Ali Sistani Yıllar Sonra Yeniden Görüntülendi06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Başbakan Yıldırım, 4. Gökoğuz Özerk Kongresi’nde06 Mayıs 2017 Cumartesi 15:28
  • Başbakan Yıldırım: "Moldovalı İş Adamlarımızı Türkiye’ye Yatırım Yapmaya Bekliyoruz"06 Mayıs 2017 Cumartesi 13:08
  • Unesco, Kudüs’ün İşgal Altında Olduğuna Karar Verdi06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:53
  • Guatemala’da Volcano De Fuego Yanardağı Faaliyete Geçti06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:18
  • Kültür Ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Azerbaycan’da06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:18
  • 3-d Yazıcıyla 14 Saatte Bina Yaptılar06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
  • Nabi Avcı, Türkiye’nin 2017-2021 Dönemi Unesco Yürütme Kurulu Ve Bmdtö 2018-2021 Yürütme Konseyi Adaylıklarını Açıkladı06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti