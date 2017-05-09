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Güney Kore’nin Yeni Lideri Moon Jae-ın Oldu

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Güney Kore’nin Yeni Lideri Moon Jae-ın Oldu
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıktı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıktı.

Güney Kore halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıkarak ülkenin yeni lideri oldu. Moon Jae-In'ın güçlü rakibi Hong Joon-Pyo ise oyların sadece yüzde 23,3'ünü elde etti. 64 yaşındaki ülkenin yeni liderİ Moon Jae-In'in, seçim kampanyasında en dikkat çeken vaadi Kuzey Kore ile temasların artırılması ve ekonominin canlandırılması için 8,8 milyar dolar ek bütçe hazırlaması oldu.

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