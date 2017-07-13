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Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi

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Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi
GATA'da 1989 yılından bu yana tedavi görürken dün şehit olan Güneydoğu gazisi Kemal Aydın, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zebekçayırı köyünde...

GATA'da 1989 yılından bu yana tedavi görürken dün şehit olan Güneydoğu gazisi Kemal Aydın, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Zebekçayırı köyünde toprağa verildi.

Gazi Kemal Aydın'ın cenazesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Merkez Komutanı Albay Necmettin Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ve vatandaşlar katıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1989 yılında vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve Ankarada tedavi gören Kemal Aydın, Zeybekçayırı köyüne defnedildi. Baba Halil Aydın metanetini korumaya çalışırken, şehidin na'şı Çan Müftüsü Hüseyin İlbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi

Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi

Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi

Güneydoğu Gazisi Toprağa Verildi

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