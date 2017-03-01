Güneydoğu İhracatındaki Artış Sevindirdi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk iki ayında 1 milyar 263 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk iki ayında 1 milyar 263 milyon 793 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı açıklamada, bölgeden ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen ihracatın geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 1 milyar 263 milyon 793 bin dolar olduğunu söyledi. Aynı dönemde diğer ihracatçı birlikleri adına da 55 milyon 672 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını belirten Çıkmaz, böylece GAİB'in ihracat kayıt işlem hacminin yüzde 0,8'lik artışla 1 milyar 319 milyon 465 bin olduğunu ifade etti.

İhracatçılar bütün dünyayı dolaşıyor

"İhracatçılar dünyayı turlayarak rakamları artırmak için mücadele veriyor. İhracatçılarımız mücadelenin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor" diyen Çıkmaz, bölgenin ihracatında tekstilin etkili olduğunu, iki aylık dilimde bölgeden 397 milyon 387 bin dolarlık tekstil ihracatı yapıldığını vurguladı. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının da bölgenin etkili kalemlerinden olduğunu ifade eden Çıkmaz, bu üründen de 360 milyon 364 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, bölgenin halı ihracatının ise 199 milyon 678 bin dolara ulaştığını dile getirdi. Bölgenin kalan ihracatını da diğer ürünlerden yaptıklarını söyleyen Çıkmaz, "Bölgemiz ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 55,0 payla ilk sırada yer alıyor. AB ülkeleri yüzde 18,1 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,8 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 172 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, halı, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar, plastikler ve mamulleri, dış giyim, demir çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" diye konuştu.

Bölgenin lokomotif ili olan Gaziantep'in 2017 yılının ocak-şubat döneminde 1 milyar 13 milyon 616 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili unvanını koruduğunu ifade eden Çıkmaz, ihracatın artırılması için çaba harcayan iş dünyasını tebrik etti.