Güneydoğu’da Onbinler Demokrasi Nöbetinde Buluştu

Güneydoğu'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Nöbeti" etkinliklerinde bir araya gelen onbinlerce kişi, terör...

Güneydoğu'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Nöbeti" etkinliklerinde bir araya gelen onbinlerce kişi, terör örgütlerini lanetledi. Siirt'te 3 dilde mevlit okutulurken, Batman'da alanı dolduran vatandaşlar, Kürtçe seslendirilen "Dombra" ve "Ölürüm Türkiyem" şarkılarıyla coştu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te de dün başlayan "Demokrasi Nöbeti" etkinlikleri, bugün saat 00.00 itibariyle sona erdi. Etkinliklerde bir araya gelen onbinlerce vatandaş, başta FETÖ ve PKK olmak üzere, tüm terör örgütleri ve işbirlikçilerine tepki göstererek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Diyarbakır

Diyarbakır'daki etkinlik, hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Parkı olarak adı değiştirilen Kayapınar ilçesindeki parkta devam etti. Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler söylenip, şarkılar çalındı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, sık sık slogan atarak, terör örgütlerine tepki gösterdi, ilahilere ve şarkılara da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabının dinletilmesinin ardından platforma çıkan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Emin Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Türk bayrakları sallayarak, halkı selamladı.

"Kutlu yürüyüşümüzden geri durmayacağız"

Meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2 gündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da meydanların doldurulduğunu belirterek, "İmanlarınızla, coşkunuzla, kararlığınızla hepiniz örnek oldunuz. 15 Temmuz'da bu milletin değerlerine, devletine, geleceğine, bayrağına ve ezanına saldıranlar karşısında nasıl yenilmez bir iradeyi, çelikleşmiş bir iradeyi temsil ettikse bir yıl sonra bugün de aynı iradeyle dimdik meydanlardayız. Hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeyecek, büyük ve kutlu yürüyüşümüzden geri durmayacağız. Diyarbakır'ın güzel insanlarıyla ülkenin her köşesinde olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin, inancımızın, imanımızın ve kararlığımızın en güzel göstergesi oldu" dedi.

"Diyarbakır'dan yükselen ses kardeşliğimizin sigortasıdır"

Dün Diyarbakır'da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşe de değinen Güzeloğlu, "10 binler sokaklarda, balkonlarda, her noktada Türk bayrağıyla bu duruşun temsilcisi oldu. Diyarbakır'dan yükselen bu ses, bu duruş birlik ve beraberliğimizin mayası, kardeşliğimizin de sigortasıdır. Demokrasi nöbetimizin bugün sona eriyor ama bilinmeli ki eğer bir tehdit olacaksa bu vatana, bir saldırı olacaksa bu devlete, hepimiz her an nöbetteyiz. Sizlerin hizmetinde olmak en büyük şeref ve mazhariyettir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlardayız"

Etkinliğe katılanlar vatandaşlardan Ayşe Engin ise, "Birlik ve beraberliğimizi tekrardan göstermek için FETÖ ve beraberindeki tüm terör örgütlerine karşı birlikteliğimizi kenetlemek için bu akşam burada bulunuyoruz. Diyarbakır ve tüm Türkiye olarak her zaman için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meydanlarda olmaya hazırız. Onun talimatıyla da meydanlardan çekilmeye hazırız. Birlik ve beraberliğimiz sadece Türkiye için değil tüm dünya için hayırlara vesile olsun" ifadelerinde bulundu.

Etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Siirt

Siirt'teki etkinlik, eski valilik binası önünde düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Ensar Camisi Görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu etkinlikte, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutulup, ilahiler söyledi. Etkinlik, dua okunmasıyla sona erdi. Etkinlik alanında birçok kurum ve kuruluş tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Batman

Batman'da valilik binası önünde düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Türk bayrakları sallayarak, "FETÖ'cülere idam" sloganları attı. Vatandaşlar, yerel sanatçı Orhan Doyan'ın Kürtçe seslendirdiği "Dombra" ve "Ölürüm Türkiyem" şarklarına da Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Etkinliğe, İl Valisi Ahmet Deniz ve kent protokolü de katıldı.

Mardin

Mardin'de ise, Vali Mustafa Yaman Caddesi, "Demokrasi Nöbet"ine katılan vatandaşlarla dolup taştı. Vatandaşlar, bayraklarıyla alanı doldurdu. Etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar ve bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri de katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Dündar, "Biz Mardinliler olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız. Bugün unutmadığımız için buradayız. Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı tek yumruk olduk. Başta Mardin olmak üzere tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın destekleri ile birlikteliğimize, ülkemize kimse zarar veremeyecektir. Tüm Mardin halkına demokrasimizin korunması ve ülkemiz için gösterdiği bu duruş için teşekkür ediyorum "dedi.

Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle sona eren etkinliğin ardından yürüyüş de düzenlendi. Yürüyüş boyunca "FETÖ'ye idam" sloganları atan vatandaşlar, daha sonra dağıldı.