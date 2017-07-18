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Güneydoğu’dan İlk Altı Ayda 184 Ülkeye İhracat

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Güneydoğu’dan İlk Altı Ayda 184 Ülkeye İhracat
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yılın ilk altı ayında bölgeden 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini...

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, yılın ilk altı ayında bölgeden 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 2017 yılı sonunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ihracatçıların yoğun mesai sarf ettiğini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret eden Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli ve beraberindeki heyete GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya bilgi verdi. 2017 yılının ilk altı ayında ihracatta artış yaşandığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, elde edilen başarıda son dönemlerde devlet desteklerinde ki gelişme ve ihracatçıların dünya pazarlarındaki ısrarlı çalışmalarının yattığını söyledi. Çıkmaz, "Bölgemizden 2017 yılının ilk altı ayında 3 milyar 939 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölge ihracatımızda Ortadoğu ülkeleri yüzde 54,1 payla ilk sırada yer almış olup AB ülkeleri 18,3 payla ikinci, Afrika ülkeleri de yüzde 10,7 ile üçüncü sırada yer almakta. Bu süreçte toplam 184 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer almakta. Bütün sektörlerimizde üretilen ürünlerimizin en iyi koşullarda dünya pazarlarında satılabilmesi için elbette ihracatçılarımız taşın altına sadece ellerini değil, bedenlerini de koymuştur. Bunun sonuçlarını almaya başladık ve 2017 yılının son alta ayında sonuçların istenilenin de üzerinde gerçekleştirilmesi için elimizden gelenleri yapacağız. Kredi Garanti Fonunun devreye girmesiyle birlikte bütün sektörlerimizde bu anlamda önemli bir rahatlama yaşanmış olup bunun üretime ve ihracatımıza yansıması da önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli ise ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ülke ekonomisi için önemine değinerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in bu gelişmelerde önemli paya sahip olduğunu ifade etti. Gergerli, ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması için büyük çabalar gösteren Gaziantepli sanayici ve iş adamları ile ihracatın arttırılması için çalışan ihracatçıları kutladıklarını dile getirdi. Bölge ekonomisinde önemli gelişmelerin sürdüğünü belirten Gergerli, "Bölge ihracatı, istihdamını ve üretimini artıyor. Bunun yanı sıra bölgede yatırımlarda tüm hızıyla devam ediyor. Elbette bu gelişmeler Türkiye adına olduğu gibi ekonomimiz adına da mutluluk verici ve moral kaynağı gelişmeler" dedi.

KGF Genel Müdürü Gergerli'nin, GAİB'e gerçekleştirdiği ziyarette, KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, Gaziantep Şube Müdürü Aysu Özkeçeci ve Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Ferit Parlak'ta yer aldı.

Güneydoğu’dan İlk Altı Ayda 184 Ülkeye İhracat

Güneydoğu’dan İlk Altı Ayda 184 Ülkeye İhracat

Güneydoğu’dan İlk Altı Ayda 184 Ülkeye İhracat

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