Güngör’den Som’a Ziyaret

Şırnak Şehit Aileleri, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Başkanı Fırat Som'u ziyaret...

Şırnak Şehit Aileleri, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak İl Başkanı Fırat Som'u ziyaret etti.

Görevine kıza bir zaman önce başlayan Som'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Güngör, "Şırnak Şehit Aileleri, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonunu olarak ilk biz referandum standını Şırnak'tan verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolundan "Evet" kampanyasına başladık. Bu vesile ile çok değerli Başkanımız Fırat Som'u ziyaret ettik. Bir takım istişarelerde bulunduk. Bundan sonra beraber çalışacağız, beraber çeşitli faaliyetler yapacağımız ve daha güzel bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye'miz her karış toprağında bu bayrağın altındayız. Ülkemizin daha güzel bir hale gelmesi için referandum kampanyasına katılarak "evet" diyoruz" dedi.

TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som ise, Güngör'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, vakıf olarak tüm çabalarının gençlere güzel bir gelecek bırakmak olduğunu söyledi. Som, "Genç kardeşlerimize yönelik proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Bunları hayata geçirmek için arkadaşlarımız ile durmadan çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım ile bu gençlerin vatanına, milletine, devletine ve bayrağına sadık hayırlı insanlar olarak yetişmesi adına mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.